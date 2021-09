Przedłużające się problemy z pełnym wznowieniem wydobycia ropy w regionie Zatoki Meksykańskiej tworzą szansę dla Rosji na zwiększenie udziału w amerykańskim rynku.

Import rosyjskiej ropy Urals do USA prawdopodobnie wzrośnie we wrześniu i październiku z powodu wstrzymania już przez 10 dni prawie 80 proc. wydobycia z platform działających na wodach Zatoki Meksykańskiej. Amerykańskie rafinerie korzystają z tego, że rosyjska ropa jest podobna do tej wydobywanej u wybrzeży stanu Luizjana.