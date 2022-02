Rosyjska ropa oferowana z największym dyskontem od lat

Spółki handlujące rosyjską „flagową” ropą oferują ją z największym od wielu lat dyskontem wobec benchmarkowego surowca. Powodem są obawy związane z niepewnością dalszego biegu zdarzeń na Ukrainie, informuje Bloomberg.

Trafigura Group oraz handlowa komórka rosyjskiego koncernu Łukoil oferują ropę Urals w cenie o 6,30 USD poniżej kursu baryłki ropy Dated Brent. Tak dużego dyskonta nie stosowano od co najmniej 11 lat, ustalił Bloomberg. Agencja zauważyła, że inny rosyjski koncern, Surgutneftgas, sprzedał wcześniej ten sam gatunek rosyjskiej ropy z dyskontem wynoszącym 6,0 USD poniżej kursu Dated Brent. To pokazuje jak mocno spadła względna wartość rosyjskiej ropy dostarczanej do Europy w ciągu ostatnich kilku tygodni.