W ostatnim czasie w Rosji spadały ceny konsumpcyjne w zestawieniu tydzień do tygodnia.

Bank centralny w Rosji obniżył w zeszłym tygodniu główną stopę procentową do poziomu sprzed kryzysu (z 11 do 9,5 proc.) i pozostawił otwarte drzwi do dalszego łagodzenia. Wynika to z tego, że choć inflacja w ujęciu rok do roku obniżyła się, to rośnie niepewność związana z zagrożeniami zewnętrznymi, takimi jak zachodnie embargo na rosyjską ropę.