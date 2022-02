Rosyjskie MF wbrew bankowi centralnemu chciałoby legalizacji kryptowalut

Bank Rosji nie ukrywa od dawna, że chciałby całkowitego zakazu handlu i wydobywania kryptowalut. Argumentuje, że stanowią one zagrożenie dla stabilności finansowej, a samo „kopanie” generuje nieefektywnym zużycie energii i wpływa negatywnie na środowisko.

Odmiennego zdanie jest ministerstwo finansów, które widzi cyfrowe pieniądze jako narzędzie inwestycyjne, ale już nie środek płatniczy. Wolałoby pozwolić na wydobycie, ale - co zrozumiałe - w opodatkowanej formie,.

Propozycje MF zakładają, że wszelkie transakcje na kryptowalutach dotyczące kupna i sprzedaży wymagać będą identyfikacji klienta, co jest sprzeczne z samą ideą walut cyfrowych, zapewniających anonimowość. Zagraniczne giełdy kryptowalut będą musiały posiadać licencję i wprowadzić tzw. testy umiejętności, na postawie których oceniane będzie ile osób może inwestować. Osoby, które zdadzą taki test, będą mogły co roku zainwestować do 600 tys. rubli (7,8 tys. USD) w kryptowaluty. W przypadku osób, które nie przejdą testu, górny limit ustalono na zaledwie 50 tys. rubli.