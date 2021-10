Rosyjski wicepremier: Nord Stream 2 gotów do pracy w najbliższych dniach

Gazociąg Nord Stream 2 będzie gotów do uruchomienia w najbliższych dniach - powiedział w czwartek wicepremier Rosji Aleksandr Nowak. Wyjaśnił, że obecnie niemiecko-rosyjski rurociąg jest zapełniany gazem w ramach procedur technologicznych.

"Nord Stream 2 został dobudowany. Teraz trwają prace przy uruchamianiu i napełnianiu rurociągu niezbędną technologiczną ilością gazu. Myślę, że w najbliższych dniach będzie on gotów do pracy, do uruchomienia" - powiedział Nowak.