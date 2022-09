Rosyjskie akcje osiągnęły najwyższy poziom od ponad 3 miesięcy

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Rosyjski benchmarkowy indeks giełdowy wzrósł w czwartek do najwyższego poziomu od ponad trzech miesięcy. Przyczynił się do tego gwałtowny wzrost głównego naftowego koncernu Lukoil, podczas gdy rubel umocnił się powyżej poziomu 60 w stosunku do euro i utrzymał się na wyższym pułapie w stosunku do dolara – donosi agencja Reuters.

fot. Andrey Rudakov/Bloomberg