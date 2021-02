Rosyjskie media: budowa Nord Stream 2 w Danii potrwa do końca kwietnia

Układanie gazociągu Nord Stream 2 w wodach Danii zostanie zrealizowane do końca kwietnia br. - podał rosyjski dziennik "Izwiestija", powołując się na Duńską Agencję Energii. O rozpoczęciu układania rur w wodach Danii operator gazociągu poinformował 6 lutego.

Duńska Agencja Energii przekazała, że budowa dwóch nitek rosyjsko-niemieckiego gazociągu w wodach Danii będzie wykonana do końca kwietnia - podały "Izwiestija" w poniedziałek wieczorem. Według mediów rosyjskich prace wykonywane są przez rosyjski statek do układania rur na dnie morskim Fortuna, przy wsparciu jednostek: Murman i Bałtijskij Issledowatiel. Ta druga jednostka należy do rosyjskich służb ratownictwa morskiego.