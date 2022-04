Rosyjskiej inflacji już nikt nie kontroluje

Roczna inflacja w Rosji przekroczyła już 17,6 proc., a tamtejszy bank centralny głośno mówi, że nie zamierza jej zbijać.

W połowie kwietnia roczna stopa inflacji w Rosji sięgnęła 17,62 proc., wobec 17,49 proc. tydzień wcześniej – podał Rosstat, rosyjski urząd statystyczny (dane o inflacji publikuje co tydzień). Od początku roku ceny wzrosły już o 11,05 proc. Tymczasem cel inflacyjny Centralnego Banku Federacji Rosyjskiej (CBFR) to 4 proc. Zdaniem Elwiry Nabiullinej, jego szefowej, powrót do takiego poziomu będzie możliwy dopiero w 2024 r.