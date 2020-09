Równowaga w centrum strategii Grupy Carlsberg

Zero śladu węglowego, zero marnowania wody, zero wypadków i zero nieodpowiedzialnej konsumpcji alkoholu — takie cztery cele do 2030 roku wyznaczyła sobie Grupa Carlsberg w ramach strategii Together Towards ZERO. Wpisują się one w cele Agendy ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju, o których przypomina obchodzony dziś Światowy Dzień Działania na rzecz Celów SDGs.

Agenda ONZ została przyjęta w 2015 r. w odpowiedzi na najważniejsze wyzwania społeczne i środowiskowe. Zawiera 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju, które powinny być punktem wyjścia do wprowadzania odpowiedzialnych rozwiązań, także w biznesie.

— Zrównoważony rozwój to jeden z naszych priorytetów. W ramach naszego programu „Together Towards ZERO” realizujemy też cele ONZ i porozumienia paryskiego. Jako firma globalna możemy zdziałać bardzo wiele, ograniczając wpływ na środowisko, usprawniając procesy produkcyjne, w sposób zrównoważony korzystając z zasobów i dążąc do neutralności klimatycznej. Jednocześnie jako biznes staramy się promować odpowiedzialne postawy i zachęcać konsumentów do pozytywnych zmian zachowań — podkreśla Beata Ptaszyńska-Jedynak, dyrektor ds. komunikacji Carlsberg Polska, jednego z trzech największych graczy na rynku piwnym w Polsce.

Za deklaracjami idą konkretne działania. W skład Carlsberg Polska wchodzą obecnie browary Okocim (Brzesko), Kasztelan (Sierpc) oraz Bosman (Szczecin). W każdym z nich wprowadzono już wiele rozwiązań mających na celu m.in. redukcję emisji dwutlenku węgla, oszczędzanie wody i efektywne zarządzanie energią, skupiając się jednocześnie na zapewnieniu pracownikom bezpieczeństwa oraz promowaniu odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu. Obchodzony 25 września Światowy Dzień Działania na rzecz Celów SDGs (ang. Sustainable Development Goals) to doskonała okazja, by bliżej przyjrzeć się tym procesom, podzielić się wiedzą i inspirować przedsiębiorstwa do działań ograniczających negatywny wpływ na środowisko.

Znikający ślad węglowy

Wiele inwestycji Grupy Carlsberg jest odpowiedzią na Cele 7. i 13. agendy, tj. „Czysta i dostępna energia” oraz „Działania na rzecz klimatu”. Jak wynika z „Raportu Zrównoważonego Rozwoju za rok 2019”, od 2015 r. browary Carlsberg Polska ograniczyły względną emisję dwutlenku węgla o 6,6 proc. Wprowadzanie proekologicznych rozwiązań pozwoliło również ograniczyć zużycie energii, na co miało wpływ m.in. wdrożenie energooszczędnego oświetlenia i systemów chłodzących, odzysk ciepła z procesów oraz modernizacja Browaru Kasztelan, jednej z największych inwestycji w branży piwnej w ostatnich latach w Polsce. Do końca 2022 r. planowana jest redukcja emisji CO2 o 50 proc. i przejście na energię pozyskiwaną z odnawialnych źródeł. Konsekwentnie wprowadzane są proekologiczne innowacje w zakresie opakowań. W 2018 r. Grupa Carlsberg opracowała sposób łączenia wielopaków, tzw. snap pack, zastępując folię biodegradowalnym klejem. Kolejne kroki to zmniejszenie wagi opakowań i „odchudzenie” używanej folii lub wykorzystywanie do pakowania wielopaków folii pochodzącej z recyklingu i nadającej się w 100 proc. do przetworzenia.

W obiegu zamkniętym

Wdrażane w browarach technologie odgrywają też kluczową rolę w realizacji innego istotnego celu strategii zrównoważonego rozwoju — ochrony zasobów wodnych, odpowiadającego Celowi 6. ONZ, tj. „Czysta woda i warunki sanitarne”. W 2019 r. zużycie wody w procesie produkcji spadło poniżej 3 hektolitrów na hektolitr piwa (2,89 hl/hl). Cel na rok 2030 rok to 1,7 hl/hl. Zużycie wody jest monitorowane na każdym etapie. Na podstawie zbieranych w ten sposób danych powstają projekty optymalizujące pobór, wdrażane są inwestycje dążące do obiegu zamkniętego i podnoszone standardy oczyszczania ścieków.

— Dobrym przykładem jest Browar Kasztelan, który stale doskonali procesy, obniżając w 2019 r. zużycie wody o 5 proc. względem 2018 roku i osiągając świetny wynik 2,63 hl/hl. Rok 2020 stoi pod znakiem dalszych intensywnych prac dążących do zamknięcia obiegu wody — zaznacza Michał Jankowski, dyrektor Browaru Kasztelan w Carlsberg Polska.

Bezpieczeństwo i odpowiedzialność

Carlsberg Polska przykłada ogromną wagę do przestrzegania zasad BHP i edukowania pracowników. W ramach realizacji Celu 8. agendy (m.in. zapewnienie bezpiecznych warunków pracy) firma podjęła wiele działań na rzecz ochrony około 1,4 tys. zatrudnionych osób. A te coraz chętniej angażują się w poprawę bezpieczeństwa środowiska pracy, zgłaszając nieprawidłowości i potencjalne źródła wypadków. W 2019 r. udało się utrzymać liczbę dziewięciu wypadków ze zwolnieniem lekarskim, jak w roku poprzedzającym, i o 70 proc. obniżyć liczbę wypadków bez zwolnienia lekarskiego (2019 w stosunku do 2018). Carlsberg Polska jako odpowiedzialny producent alkoholu promuje od lat rozważną jego konsumpcję. Realizuje Cel 3. ONZ, tj. „Dobre zdrowie i jakość życia”, poprzez powiększanie portfela piw o kolejne warianty bezalkoholowe, konsekwentne umieszczanie na etykietach znaczków odpowiedzialnościowych przestrzegających przed jazdą po spożyciu alkoholu, piciem w ciąży lub przez nieletnich oraz promocję odpowiedzialnej sprzedaży i konsumpcji alkoholu. Zamieszczone są także informacje na temat składników i wartości odżywczych. Edukację konsumentów w zakresie odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu rozwijają programy: skierowany do rodziców „W rodzinie siła!”, realizowany przez związki zawodowe w browarach, oraz „Trzeźwo myślę”, od pięciu lat prowadzony przez Carlsberg Polska.

Zaangażowanie lokalne

Równie istotne w działaniach Grupy jest zaangażowanie społeczne na poziomie regionalnym, wpisujące się w Cele 11. i 17. agendy ONZ, czyli m.in. wzmacnianie partnerstw na rzecz zrównoważonego rozwoju, także z udziałem społeczeństwa obywatelskiego. Działające w trzech miastach browary stanowią część lokalnej społeczności i inicjują wspólne działania.

Tak jest m.in. z programem „InicJaTyWy”, do którego zapraszane są organizacje pozarządowe i instytucje pożytku publicznego, by dzięki ich wiedzy i doświadczeniom reagować na lokalne potrzeby i realizować projekty służące lokalnym społecznościom. W ramach tegorocznej edycji zgłoszono blisko 20 projektów, z których mieszkańcy w internetowym głosowaniu wybrali osiem najbardziej ich zdaniem wartościowych. Dzięki grantom udało się dotychczas m.in. wyremontować remizy w lokalnych OSP i tereny wokół nich, stworzyć miejsca spotkań dla mieszkańców oraz zrewitalizować zieloną przestrzeń miejską w Brzesku, Sierpcu i Szczecinie. Wszystkie działania na rzecz zrównoważonego rozwoju są raportowane rokrocznie w Raportach Zrównoważonego Rozwoju dostępnych na www.carlsbergpolska.pl.

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem © ℗