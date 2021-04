Drugi pod względem wielkości na świecie operator rejsów wycieczkowych, koncern Royal Caribbean Group liczy, że w lipcu powróci do działalności w Stanach Zjednoczonych. Jednak początkowo w ograniczonym zakresie, informuje Reuters.

Amerykańska firma, oczekuje, że nowe przepisy opublikowane przez Centers for Disease Control and Prevention (CDC) pozwolą na restart po ponad rocznej przerwie będącej następstwem wybuchu pandemii koronawirusa.

CDC zobowiązało się do wznowienia działalności pasażerskiej w Stanach Zjednoczonych do połowy lata. Instytucja wymagać będzie, jeśli statek będzie chciał pominąć symulowane rejsy i bezpośrednio rozpocząć żeglugą na wodach otwartych, by 98 proc. załogi i 95 proc. pasażerów było w pełni zaszczepionych.

Royal Caribbean Group w pierwszym kwartale 2021 r. odnotowała stratę rzędu 1,1 mld USD wobec 310,4 mln na minusie rok wcześniej. Samej gotówki „spaliła” w ciągu pierwszych trzech miesięcy br. około 300 mln USD, a jej płynność spadła do około 5,8 mld USD.

Największą na świecie spółką zajmująca się rejsami wycieczkowymi jest inna amerykańska firma, Carnival Corporation.