Shell szukając alternatywy dla ropy naftowej planuje przekształcić strategię firmy w kierunku rynków wodoru i biopaliw. Przedsiębiorstwo szuka nowego modelu biznesowego, który zmniejszy jego zależność od paliw kopalnych.

Brytyjsko-holenderska firma swoją strategię przedstawi 11 lutego. Z informacji podanych przez Reuters wynika, że Shell planuje zostać pośrednikiem między producentami czystej energii, a klientami.

Shell(10.11.2020) Bloomberg

W październiku ubiegłego roku Royal Dutch Shell ogłosił, że zwiększy wydatki na energię niskoemisyjną do 25 proc. całkowitych wydatków kapitałowych do 2025 r. Ma to się przełożyć na wzrost dochodów przedsiębiorstwa do ponad 5 mld USD rocznie z 2 mld USD obecnie.

Shell odchodząc od ropy chce wykorzystać swoje doświadczenie w handlu energią oraz skorzystać z gwałtownego wzrostu cen na rynkach wodoru i biopaliw.