Rozmowa Trumpa z Xi ma uspokoić sytuację?

Obawy związane z eskalacją wojny handlowej zmniejszyły się po tym jak amerykański prezydent zakomunikował, że planuje odbyć rozmowę telefoniczną z Xi Jinpingiem.

W przeszłości bezpośredni kontakt głów dwóch największych światowych gospodarek łagodził napięcia w negocjacjach. Wcześniej w dniu wczorajszym Chiny bowiem oficjalnie zakomunikowały, że działania administracji Trumpa i planowanie kolejnych ceł naruszają osiągnięty kompromis pomiędzy krajami na szczycie G20 w Japonii, co spowodowało wzrost awersji do ryzyka. Perspektywa ponownych rozmów telefonicznych pomiędzy krajami poprawia jednak sentyment rynkowy, szczególnie, że opublikowane w dniu wczorajszym dane z USA łagodzą obawy związane ze spowolnieniem koniunktury. Sprzedaż detaliczna w lipcu wzrosła aż o 0.7% m/m przy prognozie na poziomie 0.3% m/m, co jest dowodem świetnej kondycji amerykańskich konsumentów i popytu wewnętrznego utrzymującego się na wysokim poziomie. Dla porównania dynamika produkcji przemysłowej obniżyła się w lipcu o 0.2% podczas gdy mediana prognoz rynkowych zakładał wzrost o 0.1%. Opublikowane jednak sierpniowe, regionalne wskaźniki koniunktury z USA wypadły lepiej od prognoz. Indeks Filadelfia Fed wyniósł 16.8 pkt. wobec 21.8 pkt. przed miesiącem i prognozowanego spadku do 10.0 pkt., a Indeks New York Empire State wzrósł do 4.8 pkt. z 4.3 pkt. i mediany prognoz na poziomie 1.85 pkt. Powyższe elementy łagodzą zatem ostatnie obawy rynkowe i przemawiają za odbiciem bardziej ryzykownych aktywów.



Poprawa nastrojów jest równie widoczna na rynku walutowym, gdzie w defensywie znajduje się frank szwajcarski, a deeskalacja ryzyk handlowych wspiera notowania AUDa. W gronie G10 najmocniejszy jest jednak funt szterling, a para GBPUSD wraca powyżej 1.21. Eurodolar przez wzrost obaw związanych z kondycją gospodarczą spadł i świetne dane z USA spadł do 1.11. Wczorajsze gołębie komentarze z EBC powinny ograniczać przestrzeń do wzrostów wspólnej waluty. Rehn przyznał, że na wrzesień planowany jest duży pakiet stymulacyjny. Obecnie rynek powinien wyczekiwać już na przyszłotygodniowe wystąpienie Powella w Jackson Hole, które może rzucić nieco więcej światła na dalszy przebieg ścieżki stóp procentowych w USA. W dniu dzisiejszym w kalendarium znajdują się dane z amerykańskiego rynku nieruchomości oraz wstępny odczyt Uniwersytetu Michigan odzwierciedlający nastroje gospodarstw domowych w sierpniu. Poprawa nastrojów wspiera notowania ropy, która w przypadku odmiany WTI wraca powyżej 55 USD za baryłkę. Notowania złota korygują się w niewielkim stopniu utrzymując się nieco poniżej 1520 USD za uncję.