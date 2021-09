Rozwijamy biznesy, które będą stanowiły o dalszym rozwoju i wzroście grupy PKN ORLEN.

O energetycznej rewolucji rozmawiamy z Karolem Wolffem, dyrektorem w biurze strategii PKN ORLEN.

Na Forum Ekonomicznym w Karpaczu bardzo dużo się mówi o energetycznej rewolucji. Co zrobić, by była ona bezpieczna?

Ta transformacja, która ma zmienić gospodarkę, jest bardzo głęboką zmianą całego systemu energetycznego. W perspektywie kolejnych 20 lat musimy odejść od paliw kopalnych na rzecz energii odnawialnej i niskoemisyjnej – energetyki wiatrowej, fotowoltaiki, źródeł, które dają bezpieczeństwo i stabilność systemu energetycznego w Polsce.

Co to oznacza dla PKN ORLEN, jaka jest strategia spółki?

W naszej strategii do 2030 r. duży nacisk kładziemy na energetykę odnawialną. Mamy duże ambicje budowania morskich farm wiatrowych. Dążymy do tego, by zwiększyć naszą obecność na morzu. Chcemy też stabilizować system dzięki energetyce gazowej. Rozwijamy także nowe obszary działalności, które dotychczas nie stanowiły znaczącego biznesu dla koncernu, ale wierzymy, że będą istotne w nadchodzących 5, 10, 15 latach. Mówię tu o takich paliwach jak wodór, biogaz czy energetyce nuklearnej. Niedawno ogłosiliśmy partnerstwo w zakresie małych nuklearnych reaktorów jądrowych, bo ta energetyka jest również energetyką zeroemisyjną. Dążymy do tego, by mieć przyczółki, które będą stanowiły o dalszym rozwoju i wzroście grupy PKN ORLEN.

Pokusi się pan o prognozę jak będzie wyglądała polska energetyka za 10, 20, 30 lat?

Patrząc na trendy globalne i na to jak rozwijają się obecnie technologie i regulacje, widzimy zmniejszający się udział w energetyce ropy naftowej, węgla, na rzecz rosnącego udziału OZE. Pytanie, jak będzie się rozwijała energetyka jądrowa. Tu w różnych perspektywach widzimy różne scenariusze, także takie, w których rozwija się ona w tempie znaczącym.

