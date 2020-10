Rozwój innowacyjnych start-upów transportowych [WEBINAR]

Materiał przygotowany przez SKN Elektromobilności i Transportu przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

Elektryczne pojazdy coraz częściej są obecne na ulicach naszych miast. Producenci kuszą reklamami nowych modeli samochodów, niektóre z nich są już na poziomie cenowym dostępnym dla przeciętnego śmiertelnika. Pozostaje jednak jeszcze jeden problem - koszty eksploatacji i jazdy. Jak wszyscy wiemy, koszty energii na początku tego roku poszły w górę, a co za tym idzie, wzrosły również ceny za kWh w stacjach ładowania samochodów elektrycznych. Nie są to małe wzrosty, zdarza się, że kierowcy muszą zapłacić nawet o kilkaset złotych więcej.

A co by było gdyby koszty przerzucić na reklamodawców, a nie na zwykłych użytkowników? ChargePolska chce kompletnie zmienić nasz tok myślenia. W planach jest umożliwienie ładowania pojazdów całkowicie za darmo. Gdzie się kryje haczyk? Każda stacja ładowania będzie swojego rodzaju nośnikiem reklamowym - firmy będą mogły reklamować się na wyświetlaczach ładowarek, a kierowcy po interakcji z reklamą bez ponoszenia żadnych kosztów zapewnić energię swoim samochodem. Pierwsza z takich stacji została otwarta w Przeźmierowie koło Poznania, a swoją ekspozycję ma na niej firma Bolt.

Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat innowacyjnego pomysłu na zmniejszenie kosztów transportu elektrycznymi spotkaniami, to zachęcamy do wzięcia udziału w spotkaniu z CTO firmy, Mattem Tymowskim. Spotkanie jest organizowane przez SKN Elektromobilności i Transportu przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, rozmowa z gościem odbędzie się w języku angielskim. Dzięki formie online każdy będzie mógł wziąć w nim udział, start we wtorek 20 października o godzinie 18.

