RPP we wtorek, wraz z podwyżką wszystkich stóp procentowych o 50 pkt bazowych, zdecydowała o podwyższeniu stopy rezerwy obowiązkowej z 2,0 proc. do 3,5 proc.

fot. Bloomberg

"Stopa rezerwy obowiązkowej od środków pieniężnych, o których mowa w art. 38 ust. 2 i 3 ustawy o Narodowym Banku Polskim, z wyjątkiem środków wymienionych w ust. 2, wynosi 3,50 proc. (...) Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie począwszy od rezerwy obowiązkowej utrzymywanej od dnia 31 marca 2022 r." - napisano w uchwale NBP.

Jak wcześniej informował Narodowy Bank Polski w Polsce od 31 grudnia 2010 r. podstawowa stopa rezerwy obowiązkowej (tj. od środków złotowych i walutowych zgromadzonych na rachunkach bankowych i od środków z tytułu emisji papierów wartościowych) wynosiła 3,5 proc.

W obliczu kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią Rada Polityki Pieniężnej obniżyła podstawową stopę rezerwy obowiązkowej do 0,5 proc. począwszy od 30 kwietnia 2020 r., dzięki czemu podmioty rezerwy pozyskały dodatkowy bufor płynności. W październiku 2021 r. rada zdecydowała o podwyższeniu podstawowej stopy rezerwy obowiązkowej do poziomu 2,0 proc. (począwszy od 30 listopada 2021 r.), co było jednym z elementów normalizacji polityki pieniężnej.