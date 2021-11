RPP: projekt budżetu na 2022 r. oparty na konserwatywnych założeniach makro

Projekt ustawy budżetowej na 2022 r. oparty jest na konserwatywnych założeniach makroekonomicznych - wskazano w opinii Rady do tego projektu. Dodano, że można m.in. oczekiwać dalszego obniżenia deficytu. Wskazano jednak, że inflacja będzie wyższa niż zakłada rząd.

W poniedziałek na stronach NBP opublikowano opinię Rady Polityki Pieniężnej do projektu ustawy budżetowej na rok 2022.

Czytamy w niej, że projekt budżetu oparty jest na konserwatywnych założeniach makoekonomicznych.

Rada odnosząc się do założeń makroekonomicznych przypomniała, że w projekcie budżetu założono, że w 2022 r. realne tempo wzrostu PKB w Polsce obniży się do 4,6 z 4,9 proc. w bieżącym roku. Podstawowym czynnikiem wzrostu PKB ma być spożycie prywatne, którego wzrost będzie wspierany przez rosnące realne dochody do dyspozycji gospodarstw domowych.

"W opinii NBP przyjęte założenia dotyczące dynamiki konsumpcji można uznać za realistyczne, chociaż czynnikiem, który będzie prawdopodobnie oddziaływać ograniczająco na dynamikę realnych dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych będą wyższe ceny paliw i nośników energii, które przy stosunkowo sztywnym popycie na energię będą negatywnie oddziaływały na realne dochody do dyspozycji gospodarstw domowych" - wskazano w opinii.

fot. Bloomberg

Rada wskazała, że mimo odbudowy popytu inwestycyjnego, to tempo wzrostu inwestycji w 2022 r. może być wyższe niż założono w projekcie budżetu z powodu nieuwzględnienia środków z KPO.

"W ocenie NBP aktualne dane i prognozy wskazują, że przyjęty scenariusz określający tempo i strukturę wzrostu gospodarczego w przyszłym roku można uznać za realistyczny" - wskazano w opinii do budżetu.

RPP odniosła się również do wzrostu cent towarów i usług w 2022 r. Przypomniano, że w projekcie przyjęto, że średnioroczna inflacja cen towarów i usług konsumpcyjnych obniży się w przyszłym roku względem roku bieżącego i wyniesie 3,3 proc.

Zdaniem RPP ze względu na czynniki o charakterze zewnętrznym, inflacja CPI w przyszłym roku "może z dużym prawdopodobieństwem być znacznie wyższa niż założono w projekcie ustawy".

Rada przywołując projekcję NBP wskazała, że obserwowane w 2021 r. szoki podażowe w tym bardzo silny wzrost cen na rynkach surowców, mogą istotnie podwyższyć dynamikę cen towarów i usług konsumpcyjnych także w przyszłym roku. Na inflację w 2022 r. mogą mieć również duży wpływ rosnące ceny żywności, które wynikają z rosnących kosztów produkcji.

RPP odnosząc się sytuacji finansów publicznych w 2021 r. podkreśliła, ze jest ona znacznie lepsza niż w 2022 r.

"Zgodnie z prognozą rządu zawartą w jesiennej notyfikacji fiskalnej, deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w ujęciu ESA2010 w całym 2021 r. ma wynieść 5,3 proc. PKB. Biorąc pod uwagę bardzo niski deficyt sektora zanotowany w pierwszym półroczu br., utrzymującą się w III kwartale wysoką dynamikę dochodów podatkowych budżetu państwa, oraz sprzyjające sytuacji budżetowej uwarunkowania makroekonomiczne, można oczekiwać, że całoroczny wynik będzie wyraźnie lepszy, niż wskazuje wspomniana prognoza"- uważa Rada.

Zwrócono uwagę, że w przyjętym scenariuszu rozwoju sytuacji pandemicznej, w 2022 r. nie będzie konieczności wznawiania nadzwyczajnych działań fiskalnych, które w czasie pandemii miały wspomóc podmioty gospodarcze działające w warunkach obostrzeń. To z kolei - według Rady - istotnie obniży poziom wydatków i deficyt sektora finansów publicznych. Według NBP wartość covidowego wsparcia w 2020 r. wyniosła 4,1 proc. PKB; w tym roku to jest ok. 1 proc. PKB; w 2020 będzie bliska zera.

Przypomniano, że w 2022 roku istotny wpływ będzie miał również Polski Ład, który ma przyczynić się dla większości podatników do zwiększenia ich dochodów. Zmiany skali podatkowej oraz zasad odliczania składki zdrowotnej będą łącznie skutkowały ubytkiem dochodów sektora finansów publicznych w wysokości 0,6 proc. PKB.

"Aktualne prognozy NBP wskazują, że wydatki publiczne w relacji do PKB w 2022 r. istotnie spadną, co będzie wynikało w głównej mierze ze wspomnianego wygasania działań antykryzysowych. Jednak również po skorygowaniu o te działania, wydatki publiczne będą rosły w 2022 r. w tempie wolniejszym od nominalnego PKB" - wskazała Rada.

W opinii dodano, że w kierunku obniżenia dynamiki wydatków publicznych ogółem będzie oddziaływało w szczególności relatywnie niskie tempo wzrostu wydatków na świadczenia społeczne pieniężne, które według prognoz NBP wyniesie w przyszłym roku 4,8proc.

"Wpłynie na to oczekiwany spadek liczby beneficjentów zasiłków dla bezrobotnych oraz zasiłków rodzinnych w warunkach ożywienia gospodarczego. Ponadto, w przypadku większości świadczeń społecznych, wskaźnik waloryzacji będzie niższy od prognozowanej dynamiki nominalnego PKB" - wskazano.

Rada podkreśliła, że kolejnym czynnikiem obniżającym tempo wzrostu wydatków na świadczenia w 2022 r. będzie wygaśnięcie tzw. 14. emerytury, wypłacanej jednorazowo w 2021 r., choć spadek wydatków z tego tytułu zostanie częściowo zrekompensowany wypłatą tzw. Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego oraz zwiększenia środków na dodatki energetyczne.

Oceniono, że deficyt sektora finansów publicznych w 2022 r. może być jeszcze niższy niż prognozuje rząd (2,9 proc. PKB) i być zbliżony do 1 pkt. proc. PKB.

"Według szacunków NBP do poprawy wyniku o 0,8 pkt proc. PKB przyczyni się wygaśnięcie realizowanego w 2020 i 2021 r. wsparcia antykryzysowego, mającego na celu zrekompensowanie podmiotom gospodarczym strat związanych z obostrzeniami pandemicznymi. Wobec oczekiwanego braku tego rodzaju obostrzeń w 2022 r., wycofanie tego wsparcia nie będzie czynnikiem ograniczającym aktywność gospodarczą. Po drugie,do obniżenia deficytu finansów publicznych w 2022 r. przyczyni się korzystny wpływ koniunktury gospodarczej, którego skalę można w ocenie NBP szacować na ok. 0,5 pkt. proc. PKB" - czytamy w opinii RPP.

Według RPP w 2022 r. deficyt sektora finansów publicznych znajdzie się na poziomie znacząco niższym od unijnej wartości referencyjnej 3 proc. PKB i dotyczyć to będzie zarówno deficytu w ujęciu nominalnym, jak i deficytu strukturalnego finansów publicznych.

Rada zwróciła uwagę, że kolejnym czynnikiem istotnym dla perspektyw deficytu finansów publicznych w średnim okresie jest kształtowanie się inflacji w kolejnych latach. Wyjaśniono, że w krótkim okresie wyższa inflacja przekłada się na wyższe dochody podatkowe, poprawiając bieżący wynik finansów publicznych. "Wyższa inflacja przekłada się jednak z opóźnieniem na wzrost wydatków, za sprawą mechanizmów waloryzacyjnych oraz wyższych kosztów realizacji usług publicznych. W 2023 r., wraz z oczekiwanym wyraźnym obniżeniem się inflacji, może wystąpić efekt odwrotny do obserwowanego obecnie – tj. negatywny wpływ obniżającej się inflacji na wynik finansów publicznych" - dodano w opinii.

Rada dodała, że pomimo bardzo niskiego deficytu sektora finansów publicznych w I półroczu 2021 r., przyrost zadłużenia sektora okazał się wyraźnie wyższy. Wyjaśniono, że w tym okresie deficyt w ujęciu ESA2010 wyniósł 5,7 mld zł, zaś dług publiczny w tym ujęciu wzrósł o 65,5 mld zł.

RPP wskazała jednocześnie, że podobnie jak w 2020 r., przyrost zadłużenia w istotnej mierze dotyczył jednostek sektora innych niż budżet państwa – w ciągu I półrocza 2021 r. dług Skarbu Państwa (po konsolidacji) wzrósł o 42,5 mld zł, zaś zadłużenie Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz Polskiego Funduszu Rozwoju z tytułu emisji obligacji w związku z realizacją tzw. Tarczy Antykryzysowej łącznie wzrosło w tym okresie o 31,4 mld zł.

"Pomimo wspomnianego znaczącego wzrostu zadłużenia sektora finansów publicznych w I półroczu br., wysokie tempo nominalnego wzrostu PKB sprawi, że relacja długu publicznego do PKB w bieżącym roku obniży się. Zgodnie ze Strategią zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2022-2025, dołączoną do projektu ustawy – relacja państwowego długu publicznego do PKB obniży się z 47,8 proc. na koniec 2020 r. do 45,4 proc. na koniec 2021 r., zaś relacja długu sektora instytucji rządowych i samorządowych (ESA2010) do PKB – z 57,5 proc. na koniec 2020 r. do 57 proc. w 2021 r. W 2022 r. oczekiwany jest dalszy spadek wspomnianych relacji – długu PDP do 43,8 proc., zaś zadłużenia w ujęciu ESA2010 – do 56,6 proc. W ocenie NBP prognozy te mają ostrożny charakter, analogicznie do prognozy deficytu sektora na 2022 r" - czytamy w opinii.

Rada dodała, że według NBP w średnim okresie można oczekiwać dalszego spadku zadłużenia sektora finansów publicznych w relacji do PKB, czemu będzie sprzyjać utrzymywanie się znaczącej korzystnej różnicy pomiędzy nominalnym tempem wzrostu gospodarczego, a oprocentowaniem długu publicznego.