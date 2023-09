Rubel nieznacznie traci wobec dolara w dniu spotkania Putina z Kim Dzong Unem

Rosyjska waluta nieznacznie traci we wtorek, chociaż i tak jest na dobrej drodze do odnotowania trzeciego z rzędu dnia wzrostów. Dzisiaj rozpoczyna się Wschodnie Forum Ekonomicznego we Władywostoku, po którym prezydent Władimir Putin ma spotkać się z przywódcą Korei Północnej Kim Dzong Unem - przekazał Bloomberg.

Miesiąc temu rubel znalazł się pod presją sprzedaży a w reakcji na silne straty, bank centralny ogłosił, że powstrzyma się od zakupów walut obcych do końca tego roku. Następnie instytucja dokonała znacznej podwyżki stóp procentowych podczas nadzwyczajnego posiedzenia. Nie uchroniło to jednak rosyjskiej waluty przed gwałtownym osłabieniem powyżej 100 rubli za dolara.

W ostatnich dniach waluta Rosji radzi sobie jednak lepiej i we wtorek odnotowuje trzeci wzrost z rzędu. Mimo to po przemówieniu Władimira Putina we Władywostoku nieznacznie traciła spadając ok. 12:30 czasu polskiego do prawie 95 wobec dolara.

Putin zapewniał we wtorek, że zmienność rubla jest “możliwa do opanowania” oraz że władze nie zamierzają nakładać ściślejszej kontroli kapitału w celu ustabilizowania waluty.

Dostawy koreańskiej broni

We Władywostoku trwa coroczny szczyt gospodarczy. Wydarzenie jest organizowane od 2015 r. w celu przyciągnięcia inwestycji do regionu i budowania więzi z potęgami Azji i Pacyfiku. Od lat jednak traci na znaczeniu, co jest pokłosiem pandemii oraz inwazji dokonanej przez Rosję na Ukrainę.

We wtorek Putin ma spotkać się z Kim Dzong Unem, który przyjechał do Rosji pociągiem, nie jest jednak jasne, czy północnokoreański przywódca weźmie udział w konferencji. Rozmowa dyktatorów ma - według doniesień - dotyczyć będzie dostaw broni dla rosyjskiej armii.