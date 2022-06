Ruda żelaza drożeje po wypowiedzi prezydenta Chin

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Kurs rudy żelaza przekroczył 110 USD za tonę po tym jak prezydent Xi Jinping podtrzymał prognozę wzrostu gospodarczego Chin kwestionowaną przez ekonomistów, informuje Bloomberg.

Władze Chin prognozowały osiągnięcie 5,5 proc. wzrostu gospodarczego w tym roku. Ekonomiści uważają, że to mało prawdopodobne i wzrost wyniesie ok. 4 proc. po tym jak chińska gospodarka osłabła w pierwszej połowie roku z powodu restrykcji wprowadzanych z powodu walki z COVID-19, a także z powodu problemów krajowych deweloperów. Na rynku rudy żelaza także dominowało przekonanie o osłabieniu gospodarki Chin. Dlatego cena podstawowego surowca w produkcji stali spadała w czerwcu najniżej od sześciu miesięcy, co według Citigroup „odzwierciedlało słabość krajowego rynku stali w Chinach”.