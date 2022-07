Otwarcie połączenia kolejowego pomoże przynajmniej częściowo odblokować eksport ukraińskiego zboża, który niemal całkowicie został wstrzymany po napaści Rosji na Ukrainę i zablokowaniu portów czarnomorskich.

W czwartek rumuński minister transportu Sorin Grindeanu napisał na Facebooku, że przywrócenie linii kolejowej pozwoli na bezpośrednią wysyłkę zboża z Ukrainy przez Mołdawię do Galati w Rumunii, gdzie będzie przeładowywane na barki i wysyłane w dalszą podróż, w tym do czarnomorskiego portu w Konstancy. Ukraińskie zboże będzie także składowane w Galati, gdzie można zgromadzić go nawet 25 tys. ton.

Bloomberg przypomina, że największa rumuńska spółka logistyczna działająca na Dunaju, Transport Trade Services, informowała wcześniej w tym tygodniu o otwarciu nowego, wyłącznie wodnego szlaku służącego do eksportu ukraińskiego zboża.