Rusza 17. edycja konkursu

Konkurs EY Przedsiębiorca Roku wyróżnia najlepszych polskich przedsiębiorców.

Polska edycja jest częścią międzynarodowego programu EY Entrepreneur Of The Year, funkcjonującego obecnie w 60 państwach. W konkursie mogą wziąć udział twórcy, współtwórcy lub sukcesorzy, którzy przez swoje produkty, usługi czy zastosowane rozwiązania są wiodącymi podmiotami w Polsce i prowadzą ekspansję zagraniczną. Kryteria oceny kandydatów są takie same we wszystkich krajach, dają więc równe szanse w rywalizacji o zwycięstwo w światowym finale EY World Entrepreneur Of The Year w Monte Carlo. — EY Przedsiębiorca Roku to jedyny międzynarodowy konkurs,...