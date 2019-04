Ruszył przetarg na wynajem aut elektrycznych dla Poczty Polskiej

Do 22 maja br. można składać oferty w przetargu na wynajem 20 elektrycznych samochodów dostawczych dla Poczty Polskiej, poinformowała w czwartek spółka. Pierwsza grupa elektryków dołączy do pocztowej floty we wrześniu tego roku.

Jak czytamy w komunikacie, Poczta skorzysta z 36-miesięcznego najmu wraz z serwisem pojazdów. Pełny pakiet ubezpieczenia pojazdów w zakresie OC i AC, wraz z ochroną NNW, zapewni Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.Na złożenie ofert w sprawie dostarczenia operatorowi e-pojazdów firmy mają czas do 22 maja br."Elektryczne auta o ładowności do 800 kg i dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony trafią do Białegostoku, Bydgoszczy, Gdańska, Katowic, Krakowa, Lublina, Łodzi, Poznania, Szczecina, Warszawy oraz Wrocławia. Wszystkie mają być wyposażone w systemy szybkiego ładowania"...