Rybacki: realizacja programów z KPO podniesie PKB o ok. 2-2,5 proc. w ciągu 6 lat

Prognozujemy, że realizacja programów przedstawionych w Krajowym Planie Odbudowy podniesie PKB o około 2-2,5 proc. w ciągu kolejnych 6 lat – powiedział PAP Jakub Rybacki, analityk zespołu makroekonomii PIE.

W poniedziałek prezydent Andrzej Duda ratyfikował w poniedziałek decyzję unijnych liderów dotyczącą zwiększenia zasobów własnych w budżecie UE. Ta decyzja otwiera drogę do uruchomienia Funduszu Odbudowy, z którego Polska w latach 2021-2027 otrzyma ok. 250 mld zł. Podstawą do wypłaty środków z Funduszu Odbudowy jest Krajowy Plan Odbudowy, który został przez polski rząd wysłany do Komisji Europejskiej 3 maja.