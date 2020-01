Rycerskie zasady robotyzacji procesów biznesowych

O konieczności robotyzacji procesów biznesowych z wykorzystaniem narzędzi klasy RPA (Robotic Process Automation) nie mówi już w czasie przyszłym. W ciągu ostatnich dwóch lat zagościła ona w zdecydowanej większości dużych przedsiębiorstw działających w Polsce. Liderami wykorzystania RPA jest sektor finansowy (banki, ubezpieczyciele) oraz centra usług biznesowych (BPO/SSC).

Z perspektywy dalszej automatyzacji przedsiębiorstw kluczowa staje się obecnie – umiejętność budowy hybrydowego środowiska pracy, w którym ludzie i wdrożone w dużej skali (liczba robotów >100) boty programowe (roboty stworzone z wykorzystaniem rozwiązań RPA, ale również chatboty i voiceboty) pracują „ramię w ramię” – uzupełniając swoje możliwości i rekompensując słabe strony. Na przykład roboty świetnie sprawdzają się w realizacji żmudnych, powtarzalnych działań, zaś człowiek ciągle jest niezastąpiony w obsłudze sytuacji wyjątkowych, które będą miały zawsze miejsce w procesach realizowanych na masową skalę.

Budowa hybrydowego środowiska pracy jest bardzo nowym zagadnieniem, dlatego firmy mogą popełnić szereg błędów podczas prac nad tworzeniem takiego środowiska. Aby zminimalizować ryzyko popełnienia błędów w ramach przedsięwzięcia badawczego „Strategie przedsiębiorstw w czasach automatyzacji/robotyzacji” realizowanego w Zakładzie Zarządzania IT Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie przygotowany został zbiór 10 dobrych praktyk, które nazwano mianem „Rycerskiego Kodeksu Robotyzacji”. Odbiorcami kodeksu jest kadra menadżerska średniego i wyższego szczebla – i to po stronie biznesowej, a nie działów IT. Przyjmując powyższą nazwę dla tego zbioru zasad chciano bowiem podkreślić, że ich nadrzędnym celem jest wprowadzenie do firm dojrzałej kultury automatyzacji/robotyzacji procesów. Dopiero dzięki odpowiedniej kulturze możliwa jest zmiana optyki postrzegania robotyzacji – zamiast widzenia w robotyzacji narzędzia służącego głównie do redukcji kosztów traktowanie jej jako rozwiązania pozwalającego wdrażać innowacje cyfrowe i budować przewagę konkurencyjną.

Widać to już po sformułowaniu pierwszej zasady Kodeksu – „Automatyzacja procesów jest jednym ze sposobów realizacji celów strategicznych firmy (w tym poprawy Customer Experience), a nie tylko narzędziem zmniejszania kosztów. Znajduje to odzwierciedlenie w kluczowych wskaźnikach (KPI) definiowanych dla automatyzacji”. Inna zasada brzmi „Automatyzacja procesów traktowana jest jako zmiana biznesowa osadzona w odpowiednim kontekście kulturowym, a nie jako typowy projekt informatyczny. W szczególności wpływa na określenie właścicielstwa realizowanych prac”. Wreszcie 10 zasada brzmi „Automatyzacja procesów to maraton, w którym ciągle należy doskonalić zarówno procesy, jak i stosowane mechanizmy ich automatyzacji – pamiętając przy tym o kontekście etycznym podejmowanych działań”.

Z całym kodeksem (w wersji polskiej i angielskiej) można zapoznać się na stronie: https://robonomika.pl/kodeks. W codziennej działalności można go wykorzystać na kilka sposobów. Po pierwsze: może posłużyć jako benchmark prac realizowanych przez dana firmę w obszarze automatyzacji/robotyzacji – w kontekście dobrych praktyk rynkowych. Po drugie: Kodeks jest narzędziem ułatwiającym dyskusję wewnątrz organizacji na temat tego, jak dobrze zorganizować i przeprowadzić automatyzację. Wokół firm, które wdrażają automatyzację/robotyzację, a którym bliskie są zasady kodeksu rozpoczynamy budowę społeczności promującej dobre wzorce wdrożeń. Już teraz deklarację przestrzegania zasad Kodeksu zgłosiły takie firmy jak Discovery czy DSV.

Zagadnienie efektywnej budowy hybrydowego środowiska pracy – z wykorzystaniem zasad opisanych w Kodeksie – będzie tematem przewodnim mojego wystąpienia podczas styczniowej konferencji „Sztuczna inteligencja i robotyzacja procesów biznesowych”. Natomiast wszystkich zainteresowanych rozwojem kompetencji cyfrowych w biznesie (analityki danych, RPA, narzędzi low-code/no-code i AI) zapraszam już teraz do włączenia się do niekomercyjnej inicjatywy edukacyjnej cyfroweDNA.pl.

Prof. SGH, dr hab. Andrzej Sobczak, Kierownik Zakładu Zarządzani IT, SGH. Lider inicjatywy edukacyjnej cyfroweDNA.pl.

