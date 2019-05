Rynek e-commerce potrzebuje innowacyjnych rozwiązań

Rynek e-commerce w Polsce na przestrzeni ostatniej dekady zmienił się nie do poznania. Jego wartość szacowana jest na ponad 40 miliardów złotych i według prognoz w następnych latach będziemy odnotowywać kolejne wzrosty. Rosnące konkurencja i oczekiwania konsumentów względem jakości obsługi stają się nie lada wyzwaniem dla wielu przedsiębiorców prowadzących biznes online. Jednak nie mają się czego obawiać te firmy, które na bieżąco obserwują trendy i stawiają na nowe technologie przyczyniające się do rozwój handlu online.

Według agencji IDEA commerce solutions, kompleksowo wspierającej marki prowadzące sprzedaż internetową, gwarancją sukcesu jest wdrożenie strategii omnichannel, dostosowanie e-sklepu do urządzeń mobilnych, optymalizacja procesów sprzedaży za pomocą sprawdzonych platform sprzedażowych, takich jak Magento i systemów klasy ERP dedykowanych e-commerce. Wszystko z myślą o konsumentach, by móc zagwarantować im najwyższy poziom customer experience, ponieważ to oni decydują o sukcesie biznesowym i sprzedażowym danego sklepu internetowego.

Z jakimi problemami zmaga się dzisiejszy e-commerce?

Dynamiczny rozwój rynku e-commerce, rosnąca konkurencja i oczekiwania klientów powodują, że wiele sklepów internetowych nie nadąża za zmianami i boryka się z problemami, popełniając podstawowe błędy, które powodują spowolnienie rozwoju biznesu. Są nimi:

brak obserwacji działań konkurencji

brak dywersyfikacji kanałów sprzedaży internetowej (omnichannel)

prowadzenie sklepu internetowego na niewłaściwej platformie sprzedażowej

obawy przed migracją e-sklepu do innej platformy e-commerce

oszczędzanie na działaniach marketingowych sklepu internetowego

niespełnienie złożonych obietnic konsumentom poprzez dostarczanie produktów niezgodnych z opisem i tym samym generowanie wzrostu liczby zwrotu

zaniedbywanie relacji z konsumentem.

- Na podstawie doświadczeń z naszymi klientami wiemy, że wspomniane problemy występują i niestety nadal wielu przedsiębiorców nie zdaje sobie sprawy z istniejących rozwiązań, które mogą usprawnić działania ich e-commerce. Dlatego tak ważna jest edukacja na temat innowacyjnych wdrożeń, takich jak dedykowane oprogramowanie ERP dla sprzedaży internetowej - dodaje Paweł Skrzypczak, dyrektor handlowy w IDEA commerce solutions.

Innymi problemami stają się braki kadrowe, które przyczyniają się do spowolnienia realizacji zamówień i gorszej obsługi klienta oraz wykorzystywanie niedopasowanych lub nieefektywnych metod prowadzenia biznesu, chociażby takich jak osobne zarządzanie każdym kanałem sprzedaży z różnych miejsc. Dlatego, aby zachować konkurencyjność na rynku, sklepy internetowe muszą postawić na sprawdzone rozwiązania, a działania usprawniające e-commerce powierzyć specjalistom, którzy wdrożą systemy optymalizujące procesy w firmie.

Jakie działania i rozwiązania mogą przyczynić się do sukcesu e-commerce?

Firmy działające w tym segmencie muszą zdecydowanie postawić na szyte na miarę platformy sprzedażowe i systemy informatyczne, inwestycje w magazyny oraz specjalistów IT, którzy zadbają o bezawaryjność sklepu internetowego.

Kluczowym elementem staje się samo oprogramowanie, na którym działa sklep internetowy. W zależności od aktualnych potrzeb przedsiębiorcy oraz jego planów na dalszy rozwój e-commerce powinien zasięgnąć rady specjalistów e-commerce, by wybrać platformę, która będzie dla niego najkorzystniejsza. W przypadku sklepów z niewielkim asortymentem w zupełności wystarczy sklep na PrestaShop, natomiast jeśli liczba produktów będzie stale się powiększać i tych pozycji ma być kilkaset lub kilka tysięcy z różnymi wariantami, najlepszym wyborem będzie sklep internetowy na Magento. To otwarte oprogramowanie, które z powodzeniem sprawdza się nawet u największych graczy - swoje sklepy na Magento mają przykładowo Coca Cola, eobuwie czy Reserved. Wdrożenie sprzedaży na takim systemie dla początkującego e-commerce nie musi być jednak skomplikowane. IDEA commerce solutions oferuje produkt IDEA magentobox, czyli gotowy sklep internetowy, który może być wdrożony zaledwie w 2 tygodnie.

Kolejną kwestią są kanały, na których prowadzona jest sprzedaż. Dziś działania na jednej platformie są niewystarczające, dlatego konieczne jest prowadzenie sprzedaży wielokanałowej (omnichannel). Klienci szukają interesujących ich produktów różnymi sposobami - wpisując hasła bezpośrednio w wyszukiwarce Google lub już w konkretnych marketplace’ach, takich jak Allegro, eBay, Amazon. Dywersyfikacja kanałów sprzedaży sprawi, że klient łatwiej trafi na ofertę danego sklepu internetowego. Prowadzenie sprzedaży w kilkoma marketplace’ami na raz nie jest jednak sprawą łatwą, chyba, że korzysta się z zintegrowanego systemu ERP do zarządzania procesami biznesowymi. Jedynym na polskim rynku systemem, który został stworzony z myślą o e-commerce, zapewniając pełną automatyzację procesów sprzedaży jest system IDEAerp. To co go wyróżnia to przyjemny interfejs, wysoka intuicyjność, bogata dostępność modułów usprawniających pracę i bezpośrednie integracje z serwisami sprzedażowymi i sklepami internetowymi. Dzięki jego rozbudowanym funkcjom możliwe jest ujednolicenie zamówień do jednej bazy danych (system PIM) i zarządzanie sprzedażą pochodzącą z różnych miejsc, zamawianie usług kurierskich, generowanie dokumentów magazynowych i koordynacja stanów magazynowych, a także kompleksowa obsługa klienta. Wszystko to realnie przekłada się na wzrost sprzedaży i oszczędność czasu.

Dla wielu przedsiębiorców pewnego rodzaju bolączką jest także współpraca z kurierami i załatwianie niezbędnych formalności. Mając na uwadze zapotrzebowanie rynku e-commerce, software house IDEA commerce solutions pracuje nad opracowaniem platformy integracyjnej wszystkich kurierów w Polsce, za pośrednictwem której sprzedawcy będą mieć dostęp do pełnej bazy kurierów bez obowiązku zawierania porozumień z każdym dostawcą z osobna. Obecnie rozwiązanie, które docelowo będzie mogło zostać zintegrowane z różnymi platformami sprzedażowymi, jest w fazie testów z systemem IDEAerp.

To nie jedyna innowacja, którą planuje wypuścić na rynek ta agencja e-commerce. Biorąc pod uwagę najważniejszą kwestię decydującą o powodzeniu biznesu online, którą jest zadowolenie klienta i dostrzegając braki w oprogramowaniu tego typu, firma opracowuje zewnętrzny system do obsługi klientów. Mając doświadczenie w tworzeniu oprogramowania planowana jest budowa zaawansowanej platformy ticketowej bazującej na wykorzystaniu algorytmu genetycznego, VOIP i sieci neuronowych.

Nie ma jednego, sprawdzonego przepisu na sukces biznesu online. Pewne jest jednak to, że za jego powodzeniem stoją patrzący w przyszłość przedsiębiorcy oraz innowacyjne rozwiązania. Działając więc w handlu elektronicznym warto przyglądać się największym graczom, śledzić trendy i zachowania konsumentów oraz zainwestować w nowatorskie systemy, automatyzujące sprzedaż, które są przyszłością e-commerce.

