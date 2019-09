Rynek faktoringu jest ogromny, ale wymaga edukacji

Faktorzy tworzą oferty odpowiednie do specyficznych potrzeb już nie tylko firm dużych i średnich, ale i małych.

W II kwartale 2019 r. 7,5 proc. przedsiębiorców z sektora MŚP finansowało swoją działalność z faktoringu — wynika z Barometru Europejskiego Funduszu Leasingowego (EFL). Kwartał wcześniej na to narzędzie wskazało mniej, bo 6 proc. firm. Przedsiębiorcy coraz chętniej wybierają faktoring, ale i tak przytłaczająca większość firm jeszcze wciąż nie poznała zalet tego narzędzia finansowego. Faktorzy cieszą się dobrym samopoczuciem, bo dostrzegają przed sobą interesujące perspektywy rozwijania biznesu.

— Z badań EFL wynika, że po faktoring sięga jedna na trzynaście mikro-, małych lub średnich firm. Oznacza to, że zdecydowana większość jeszcze go nie zna. Jednak świadomość zalet i korzyści wynikających z faktoringu rośnie. Wyniki firm faktoringowych pokazują, że kolejne lata powinny być dalszym okresem dynamicznego rozwoju faktoringu w Polsce — mówi Stanisław Atanasow, prezes Eurofactor Polska.

Najczęściej na faktoring decydują się firmy średnie (14,2 proc. wskazań badania Barometr EFL), podczas gdy wśród małych firm ten odsetek jest niemal o połowę niższy (7,5 proc.). W przypadku najmniejszych przedsiębiorstw wynosi zaledwie 3,5 proc. W podziale branżowym z faktoringu najczęściej korzystają firmy transportowe — prawie 11 proc., i produkcyjne — 10 proc., w mniejszym stopniu usługowe — 8 proc. Rośnie zainteresowanie faktoringiem wśród firm budowlanych.

Z Barometru EFL wynika, że w podmiotach zatrudniających od 10 do 49 pracowników nadal najpopularniejszą metodą finansowania biznesu są środki własne — 93,5 proc. wskazań. Kredytem posiłkuje się 52,2 proc. przedsiębiorców, leasingiem ponad 64,4 proc., a po faktoring sięga 9,7 proc. małych firm. W przypadku firm średnich odsetek korzystających z faktoringu wynosi 5 proc. Najmniej z tego instrumentu finansowego korzystają mikroprzedsiębiorcy — zaledwie 1,5 proc. z nich podpisało kontrakt z firmą faktoringową. Wyniki Barometru EFL dowodzą, że rynek usług faktoringowych ma duży potencjał wzrostu i kolejne lata powinny być dalszym okresem dynamicznego rozwoju faktoringu w Polsce.

Dobra koniunktura sprawia, że faktorzy dostosowują swoją ofertę do specyficznych wymagań branżowych. Pojawiają się specjalne usługi dla najmniejszych firm. Dotychczas nie były one grupą docelową faktorów ze względu na ich specyfikę i profil ryzyka. Najwięksi faktorzy tworzą też kompleksową ofertę faktoringową dla dużych korporacji, która przewiduje możliwość obsługi również tysięcy jej odbiorców.

W małych i mikrofirmach praktyka zarządzania finansami pozostawia najwięcej do życzenia. Większość takich przedsiębiorstw inwestuje w biznes prywatne oszczędności lub pieniądze pożyczone od rodziny. Zdarzają się tacy biznesmeni, którzy jako osoby fizyczne wzięli kredyt, by z jego pomocą „rozkręcić” interesy. Bywa, że źródłem finansowania jest krótkoterminowa pożyczka, wysoko oprocentowana. Tak niefrasobliwe podejście do finansów powoduje, że około 70 proc. mikrofirm nie udaje się przetrwać 3 lat. Oznacza to, że przedsiębiorca kończy lub zawiesza działalność obciążony długami i skonfliktowany z rodziną.

— Z faktoringu korzysta obecnie około 10 proc. mikrofirm, ale z leasingu już ponad 50 proc. Faktoring ma więc duży potencjał wzrostu, ale wymaga edukacji przedsiębiorców. Edukacja buduje rynek faktoringu. Bez niej małe firmy pozostaną wierne swoim tradycyjnym metodom, obarczonym wieloma słabościami — tłumaczy Michał Pawlik, mówi szef SMEO — fintechu, który świadczy usługi faktoringowe online.

Z doświadczeń SMEO wynika, że staranie dobrany faktoring może stać się narzędziem trwałej poprawy płynności finansowej małych firm. Pomaga im nie tylko w doraźnym udrożnieniu przepływów finansowych, ale umożliwia też długookresowe planowanie rozwoju biznesu, pozyskiwanie nowych kontrahentów i podjęcie rynkowej konkurencji.