Rynek liczył na bardziej „gołębi” Fed, PLN bez większych zmian

Czwartkowy, poranny handel na rynku FX przynosi mocniejszego dolara, oraz podbicie presji na EM, po wczorajszym posiedzeniu FED. Polska waluta kwotowana jest następująco: 4,2888 PLN za euro, 3,7645 PLN wobec dolara amerykańskiego, 3,7876 PLN względem franka szwajcarskiego oraz 4,7457 PLN w relacji do funta szterlinga. Rentowności polskiego długu wynoszą 2,929% w przypadku obligacji 10-letnich.

Wydarzeniem ostatnich godzin na rynku walutowym było zakończenie posiedzenia FED które, zgodnie z oczekiwaniami, przyniosło decyzję o podwyżkach stóp o 25pb. w USA. Pewnym zaskoczeniem był jednak fakt, iż J. Powell nie złagodził znacząco jastrzębiego tonu sugerując m.in. iż oczekiwania dwóch podwyżek stóp w 2019.r nie jest bezpodstawne. Rynek zakładał, że będziemy mieli do czynienia z tzw. gołębią podwyżką, gdzie decyzja o zaostrzeniu kosztu kredytu będzie „zmiękczona” bardziej gołębim foward guidance. Tymczasem inwestorzy wydają się być nieco zaskoczeni dalszym przywiązaniem FED do podtrzymania cyklu podwyżek w świetle danych makro sugerujących potencjalne, globalne spowolnienie wzrostu. Reakcją na rynku był wzrost wyceny dolara, co zwyczajowo negatywnie rzutuje na waluty EM. Sam spadek EUR/USD był jednak ograniczony, co sugeruje że część inwestorów zakłada dalsze dostosowywanie komunikatu FED do napływających danych. Z punktu widzenia PLN możemy raczej mówić o podbiciu podaży i negatywnym wydźwięku po FED, niemniej reakcja na rynku jest ograniczona. Sugeruje to, iż stany konsolidacyjne wokół 4,28 EUR/PLN zostaną utrzymane do końca roku.

W trakcie dzisiejszej sesji otrzymamy protokół z ostatniego posiedzenia RPP. Dodatkowo GUS zaprezentuje dane dot. koniunktury w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach za grudzień. Na szerokim rynku inwestorzy pozostawać będą pod wpływem FED. Globalny kalendarz makro na dziś zawiera ciekawą decyzję odnośnie stóp procentowych w Czechach oraz zakończenie posiedzenia BoE.

Z rynkowego punktu widzenia układy techniczne wokół PLN nie uległy większym zmianom. Obserwujemy umocnienie PLN wobec funta oraz generalne, szerokie ruchy konsolidacyjne na zestawieniach wobec EUR czy USD.