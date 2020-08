Rynek najmu – inwestować czy nie?

U progu zapowiadanej przez ekspertów II fali zachorowań na koronawirusa, inwestorzy zastanawiają się czy to dobry moment na zakup nieruchomości pod wynajem. Choć ostatnie miesiące przyniosły spowolnienie na rynku najmu, a sposób organizacji zajęć na wielu polskich uczelniach jest nadal nieznany, mieszkanie – jako lokata kapitału - wciąż pozostaje najbezpieczniejszą metodą inwestowania.

Najem a COVID-19

Część właścicieli mieszkań na wynajem od początku marca mierzy się z problemem znalezienia lokatorów. Studenci przeszli na tryb nauki zdalnej, z kraju wyjechało wielu obcokrajowców, a dodatkowo ruch turystyczny praktycznie ustał, co spowodowało, że ofertę dostępnych mieszkań wzbogaciły także lokale pierwotnie przeznaczone na najem krótkoterminowy. Dla inwestorów, którzy zakupili nieruchomości ze wsparciem kredytowym, brak najemcy przez kilka miesięcy z pewnością był dużą niedogodnością. Niektórzy z nich zdecydowali lokale nieprzynoszące zysków wystawić na sprzedaż i w ten sposób ograniczyć swoje zobowiązania finansowe. Jednak jak pokazuje analiza oferowanych mieszkań (I-VII 2020) przygotowana przez Rentier.io oraz SonarHome na najmie lokalu wciąż można dużo zyskać. Przykładowo we Wrocławiu, przeciętny koszt najmu to 2 tys. złotych, a zwrot z inwestycji szacowany jest na poziomie 6,37% (przy pełnym obłożeniu).

Koniec wakacji?

Wakacje na rynku najmu zwykle były gorącym okresem poszukiwania mieszkań oraz pokoi przez studentów. Oferty w najatrakcyjniejszych lokalizacjach – blisko uczelni i centrum miasta – znikały z portali ogłoszeniowych w ciągu kilku godzin. Obecnie, z racji dużej niepewności co do sposobu organizacji nauki na studiach, studenci są mniej aktywni na polu najmu. Niemniej wśród wrocławskich uczelni, których władze opublikowały już informacje o sposobie prowadzenie wykładów i ćwiczeń, dominuje hybrydowy model prowadzenia zajęć. Łączenie zdalnej nauki oraz spotkań stacjonarnych, szczególnie, gdy kierunek wymaga praktycznych umiejętności, wydaje się być jedyną opcją dla zachowania efektywności nauki.

To dobra wiadomość dla inwestorów – nawet jeśli tylko część zajęć odbywać się będzie stacjonarnie, skłoni to studentów do powrotu do miasta. Tym bardziej, ze poza nauką, ośrodki akademickie oferują im również dostęp do szerokiej gamy rozrywek (oczywiście z zachowaniem środków ostrożności). A za wynajmem mieszkania przemawiają także względy bezpieczeństwa. W przepełnionych domach studenckich dużo łatwiej o zarażenie, a w sytuacji wystąpienia przypadku Covid-19, kwarantannie może zostać poddany nawet cały budynek.

Poza horyzont

Gdy na nowo rozpoczną się zajęcia na uczelniach, rynek najmu z pewnością czeka ożywienie. Eksperci JLL w raporcie mieszkaniowym za II kwartał 2020 roku podkreślają, że średniookresowo możemy spodziewać się utrzymania wysokiego popytu wśród najemców z jeszcze jednego powodu. Restrykcyjna polityka udzielania kredytów hipotecznych przez banki powoduje, że dla wielu młodych osób zakup własnego mieszkania będzie niemożliwy. Staną się oni naturalnymi klientami rynku najmu.

Inwestorzy powinni jednak pamiętać, że zakup nieruchomości to inwestycja przede wszystkim długoterminowa i opłacalna w dłuższej perspektywie czasowej. Szczególnie, gdy lokaty bankowe nie są w stanie zapewnić dziś inwestorom wymiernych zysków, a inflacja na poziomie 3,1% (lipiec 2020) wpływa niekorzystnie na wartość posiadanych pieniędzy. - Zakup mieszkania w celach inwestycyjnych jest obecnie najlepszym sposobem inwestowania kapitału. Jeśli tylko dysponujemy dodatkowymi środkami oraz adekwatnym do naszej sytuacji życiowej zabezpieczeniem finansowym, to dobry moment, aby przejrzeć oferty deweloperów. W innym wypadku, w sytuacji wysokiej inflacji, nasze oszczędności będą tylko tracić na wartości na rachunkach bankowych lub lokatach o marginalnym oprocentowaniu – mówi Dariusz Pawlukowicz, Członek Zarządu Vantage Development S.A.

Dane historyczne (raport Michael/Strom) pokazują, że w ciągu ostatnich 13 lat to właśnie zakup mieszkania na wynajem, przyniósł inwestorom (zaraz po złocie) największy zwrot – 135%! Jednocześnie była to inwestycja najmniej obarczona ryzykiem, a właściciele lokali mogli liczyć na najbardziej stabilny zwrot z zainwestowanego kapitału.

Pomimo zawirowań gospodarczych, wynikających z pandemii, rynek nieruchomości wciąż cieszy się stabilną sytuacją. Dane NBP, dotyczące transakcyjnych cen mieszkań w II kwartale tego roku pokazują, że pomimo zapowiedzi, ceny lokali uległy jedynie niewielkiej korekcie. Klienci tylko niektórych deweloperów mogli skorzystać z dodatkowych promocji na miejsca postojowe czy komórki lokatorskie w szczytowym okresie „zamrożenia” gospodarki. Daleko nam do sytuacji wyprzedawania mieszkań przez spółki, a dalsza polityka cenowa firm deweloperskich będzie w kolejnych miesiącach w dużej mierze zależna od lokalizacji poszczególnych projektów mieszkaniowych.

Blisko najemcy i biznesu

A miasto miastu nierówne. Inwestować warto przede wszystkim w ośrodkach wojewódzkich z zapleczem akademickim i biznesowym. Wrocław, według raportu CEE Investment Report: Thriving Metropolitan Cities – znajduje się na 3. miejscu w rankingu najszybciej rozwijających się miast w Europie. Nie brakuje tu firm z branży IT czy sektora BPO, ale Wrocław to również miasto studenckie, co roku przyciągające ponad 100 tysięcy żaków.

Bez względu na sytuację na rynku nieruchomości, lokale atrakcyjnie położone – w sąsiedztwie głównych szlaków komunikacyjnych, uczelni czy wspomnianych korporacji – będą zawsze cieszyć się zainteresowaniem najemców. Przykładem takiej inwestycji może być wrocławski projekt Legnicka 33, znajdujący się zaledwie 10 minut od Rynku, w okolicy Zachodniej Osi Biznesu (40 tys. pracowników) oraz prywatnych szkół. Dodatkowym atutem projektu jest szczególne rozkłady mieszkań w Legnickiej 33 (z dwoma aneksami kuchennymi i łazienkami), które pozwalają na najem lokalu 2-3 niezależnym najemcom. Takie dodatkowe udogodnienia sprawiają, że mieszkanie będzie cieszyć się jeszcze większą popularnością wśród najemców.

Choć najbliższe miesiące niosą za sobą wiele niewiadomych, z decyzjami zakupowymi nie należy zwlekać. Wiele zależy od indywidualnej sytuacji finansowej każdego inwestora, jednak w tej chwili z racji mniejszej sprzedaży, oferta deweloperów jest najbardziej atrakcyjna. A czym się kierować? Lokalizacją, lokalizacją i jeszcze raz lokalizacją.

