Rynek niedźwiedzia na ropie WTI

Ropa taniała w środę w związku z utrzymującym się przekonaniem o spadku popytu w czasie hamowania globalnej gospodarki oraz podczas prawdopodobnej recesji. Inwestorów nie skusiła nawet mocno obniżona cena surowca po gwałtownej przecenie we wtorek, kiedy ropa WTI staniała o ponad 8 proc., a Brent o ponad 9 proc.

Na zamknięciu sesji na NYMEX kurs baryłki ropy WTI z sierpniowych kontraktów spadał o 1,0 proc. do 98,53 USD. Jest najniższy od kwietnia i o ponad 20 proc. poniżej ostatniego szczytu z 8 marca, wynoszącego 123,70 USD.

Na ICE Futures Europe notowania ropy Brent z wrześniowych kontraktów zakończyły się spadkiem kursu o 2,0 proc. do 100,69 USD. Wcześniej w środę spadał on do 98,50 USD, po raz pierwszy od kwietnia schodząc poniżej psychologicznego poziomu 100 USD. Kurs ropy Brent jest ok. 17 proc. poniżej ostatniego szczytu.