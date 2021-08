Rynek nigdy jeszcze nie stawiał tak mocno przeciwko Cathie Wood

Gra na spadek ARK Innovation ETF, flagowego funduszu Cathie Wood, jest największa w historii, informuje Reuters.

ARK Innovation ETF to najmocniej rosnący ETF w 2020 roku. Zyskał 148 proc. Jego sukces uczynił z Cathie Wood gwiazdę Wall Street. W ostatnim czasie wiara w jej strategię mocno osłabła. Ujawnienie pozycji przez kilka funduszy hedgingowych w tym tygodniu pokazało, że gra na spadek ARK Innovation ETF nigdy nie była większa. Według firmy analitycznej S3 Partners, do krótkiej sprzedaży wykorzystane jest obecnie 24,87 mln akcji funduszu, stanowiących 13,4 proc. jego free float. To najwięcej w „rodzinie” funduszy ARK.