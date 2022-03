Rynek obligacji USA mniej optymistyczny niż rynek akcji

Amerykański rynek akcji wzrósł w środę po tym jak uzasadniając rozpoczęcie podwyżek stóp szef Fed Jerome Powell argumentował, że gospodarka jest dość silna aby poradzić sobie z zacieśnianiem polityki monetarnej. Rynek obligacji widzi to jednak inaczej, informuje Bloomberg.

W środę Fed po raz pierwszy od 2018 roku podwyższył główną stopę procentową. Zasygnalizował także, że będzie ją podwyższał na każdym z sześciu pozostałych w tym roku posiedzeń. Reakcją rynku obligacji było pierwsze od marca 2020 roku odwrócenie krzywej rentowności długu USA na odcinku od 5- do 10-lat. Zmniejszyła się także różnica między rentownością papierów 2- i 10-letnich. Oznacza to, że rynek obligacji nie jest przekonany co do siły gospodarki USA tak jak szef Fed. Prognoza banku centralnego dojścia głównej stopy do 2,8 proc. na koniec 2023 roku wywołała obawę, że normalizacja polityki pieniężnej zahamuje wzrost gospodarczy.