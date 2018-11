Rynek obligacji USA spodziewa się przerwy w podwyżkach stóp w 2019 r.

Krzywa rentowności obligacji USA zrobiła się bardziej stroma, bo rynek spodziewa się mniejszej liczby podwyżek stóp po środowej „gołębiej” wypowiedzi szefa Fed.

Jerome Powell powiedział, że stopy w USA są już bliskie dolnej granicy zakresu uważanego za neutralny dla gospodarki. Było to zaskoczenie, bo nie tak dawno temu szef Fed przekonywał, że wciąż jest daleko od neutralnej stopy w USA. Po wypowiedzi Powella rentowność obligacji USA spadała i słabł dolar.

- Drzwi zostały wyraźnie otwarte dla elastyczności jeśli chodzi o wstrzymanie (zakończenie?) cyklu podwyżek wcześniej niż dotychczas sądzono – napisał Ian Lyngen, szef strategii na rynku obligacji w BMO Capital Markets.

Rentowność krótkoterminowych obligacji USA spadła najmocniej w związku ze zmianą oczekiwań rynku co do podwyżek stóp w przyszłym roku. W przypadku „dwulatek” spadła o 2,6 pkt. bazowego do 2,805 proc. Rentowność obligacji 10-letnich USA spadła o 1,3 pkt. bazowego do 3,044 proc. Rentowność „trzydziestolatek” wzrosła o 1,2 pkt. bazowego do 3,329 proc. Stromizna krzywej rentowności wzrosła, a różnica między rentownością obligacji 5-letnich a 30-letnich wzrosła o 4 pkt. bazowe do 47 pkt. bazowych.

Rynek kontraktów futures na stopę funduszy Fed pokazuje, że rynek spodziewa się już tylko jednej podwyżki stóp w przyszłym roku. We wrześniu uwzględniał w cenach dwie. Fed sygnalizował, że będą trzy podwyżki stóp w 2019 roku.