Rynek obligacji USA uwzględnia w cenach wzrost stóp do lipca

Agencja podkreśla, że obligacje USA zaczęły mocniej tanieć w środę po tym jak Bank Kanady podwyższył stopy procentowe o 25 pkt. tłumacząc to uporczywie wysoką inflacją.

Rezerwa Federalna (Fed), fot. Bloomberg

Stopa kontraktów swapowych powiązanych z lipcowym posiedzeniem Fed wzrosła do 5,33 proc. w środę, czyli 25 pkt. bazowych powyżej obecnej efektywnej stopy funduszy federalnych, wynoszącej 5,08 proc. Stopa swapów czerwcowych pokazuje zacieśnienie o 9 pkt. bazowych na tydzień przed decyzją Fed w sprawie stóp, co oznacza, że rynek spodziewa się przerwania serii podwyżek w czerwcu.

Bloomberg zwraca uwagę, że kontrakt na grudniowe posiedzenie Fed rośnie o 9 pkt. bazowych do 5,08 proc., zrównując się ze stopą efektywną. Oznacz to, że grudniowy swap jest ok. 25 pkt. bazowych poniżej lipcowego, co oznaczałoby obniżkę stóp tej wysokości do końca roku.

- Jeśli chodzi o przyszły tydzień, wszystkie oczy z pewnością będą skierowane na dane o inflacji – powiedziała Marylin Watson, szefowa strategii rynku obligacji w BlackRock. – Inflacja jest wciąż znacznie powyżej celu Fed. Dlatego mogą zdecydować o przerwaniu podwyżek, czy wstrzymaniu, jak sobie chce ktoś to nazwać. Z pewnością nie jest przesądzone, że nie będzie już podwyżek stóp – dodała.