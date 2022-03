Rynek oczekuje czterech podwyżek stóp przez EBC w ciągu roku

Obecnie traderzy przyjmują zakłady na cztery podwyżki stóp przez EBC do końca marca 2023 r. Każde zacieśnienie polityki odbywać by się miało w skali 25 punktów bazowych, co ostatecznie podwyższyłoby stawkę do 0,5 proc.

Po raz ostatni – jak podkreśla Bloomberg – z tak szybkim działaniem EBC mieliśmy do czynienia przed 15 laty, przed nadejściem globalnego kryzysu finansowego.

Te prognozy podbija oczekiwanie na nadchodzące (w piątek) dane o inflacji konsumenckiej. W marcu – jak się zakłada – ceny wzrosły najmocniej w historii.

Spekulacje to przyczyniają się do spadku cen europejskich obligacji. Najmocniej tracą papiery krótkoterminowe. W rezultacie rentowność benchmarkowych niemieckich „bundów” podskoczyła o 7 pb do poziomu -0,07 proc., najwyższego od 2014 r.