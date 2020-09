Banki centralne zwiększą zakupy złota w przyszłym roku, po tym jak w obecnym wyraźne je zmniejszyły, oczekują eksperci rynkowi.

Citigroup oczekuje wzrostu popyty banków centralnych na złoto do 450 ton w przyszłym roku po tym jak spadnie do 375 ton w obecnym, najniżej od dekady. HSBC Securities (USA) Inc. oczekuje w przyszłym roku wzrostu popytu do 400 ton z szacowanych na obecny rok 390 ton, co byłoby drugą najniższą wielkością od 10 lat.