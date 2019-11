Rynek powierzchni handlowo-usługowych powoli się nasyca - wskazuje Polski Instytut Ekonomiczny. Szybki przyrost powierzchni biurowych i handlowych we wcześniejszych latach wynikał głównie z wysokiej dostępności finansowania zagranicznego - dodaje.

Jak zaznaczają eksperci PIE, powołując się na analizę Narodowego Banku Polskiego dot. sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych, co najmniej od 1,5 roku utrzymuje się nieznaczna nadpodaż na rynku powierzchni handlowo-usługowych. "Stopa pustostanów w całym kraju na koniec kolejnych kwartałów waha się od 3 proc. do 4 proc." - czytamy w ostatnim wydaniu "Tygodnika Gospodarczego PIE".

Na początku 2019 r., jak zwraca uwagę PIE, pojawiły się dane świadczące o tym, że rynek powierzchni handlowo-usługowych powoli się nasyca. "Jednym z powodów takich przypuszczeń był mały przyrost nowych powierzchni – z 11,9 mln metrów kwadratowych na koniec IV kw. 2018 r. do 12 mln metrów kwadratowych na koniec I kw. 2019 r." - napisano. Dodatkowym powodem są pojawiające się projekty przekształcenia istniejących centrów handlowych w centra handlowo-usługowo-rozrywkowe.

Według Instytutu szybki przyrost powierzchni biurowych i handlowych we wcześniejszych latach wynikał przede wszystkim z wysokiej dostępności finansowania zagranicznego. "W praktyce można to łączyć z niskimi stopami procentowymi w krajach rozwiniętych, co z kolei przekłada się na niski koszt alternatywny dla inwestorów" - oceniono.

Szacowana wartość transakcji inwestycyjnych na rynku nieruchomości komercyjnych na koniec II kwartału 2019 r. wyniosła 3 mld euro. "Odpowiada to ok. 0,6 proc. polskiego PKB. Udział powierzchni handlowych w ww. wartościach jest nieregularny i waha się od 7,6 proc. do 80 proc." - czytamy.

Eksperci PIE podkreślili, że naturalną konsekwencją rozwoju branży handlowej jest wzrost zainteresowania powierzchniami magazynowymi. "Już w III kwartale 2018 r. powierzchnia magazynowa sięgnęła 15 mln metrów kwadratowych., aby przekroczyć 17 mln metrów kwadratowych na koniec II kwartału 2019 r." - zaznaczyli. Dodali, że zapotrzebowanie na powierzchnie magazynowe wciąż zgłaszają np. firmy logistyczne i kurierskie, dlatego w budowie znajduje się jeszcze ponad 2 mln metrów kwadratowych.

Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) to publiczny think tank gospodarczy. Zajmuje się dostarczaniem analiz i ekspertyz do realizacji Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, a także popularyzacją polskich badań naukowych z zakresu nauk ekonomicznych i społecznych w kraju oraz za granicą.