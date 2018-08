Rynek pracy w Polsce ma się wciąż dobrze

Podczas wczorajszej sesji widoczna była poprawna nastrojów rynkowych. Inwestorzy mają nadzieję, że deklaracja Turcji, iż nie chce ona pogłębiać swoich problemów z USA, przyczyni się do zniwelowania napięcia pomiędzy obydwoma krajami.

Rosną również nadzieje na to, że uda się uniknąć czarnego scenariusza w relacjach pomiędzy USA a Chinami – obydwa mocarstwa przygotowują się do ponownych negocjacji w sprawie handlu. Powyższe czynniki sprawiają, że spada awersja do bardziej ryzykownych aktywów. Indeks dolara pozostaje w fazie odreagowania ostatnich wzrostów. Wczoraj notowaniom waluty amerykańskiej ciążyły mieszane dane z gospodarki, Przede wszystkim warto wspomnieć o sierpniowym odczycie indeksu Fed z Filadelfii, który negatywnie zaskoczył spadając w sierpniu do poziomu 11,9 pkt. z 25,7 pkt. miesiąc wcześniej. Dzisiaj z kolei poznamy wstępny odczyt indeksu Uniwersytetu Michigan obrazującego nastroje wśród amerykańskich konsumentów. Konsensus rynkowy zakłada, że wskaźnik ten w sierpniu wyniesie 98 pkt.



Bieżący tydzień obfituje w dane z polskiej gospodarki. Najważniejszymi publikacjami z tego tygodnia w kraju był wstępny odczyt dynamiki PKB w II kw. 2018 roku oraz dane inflacyjne. Wczorajsze wskazanie inflacji bazowej CPI potwierdziło czerwcowy odczyt na poziomie 0,6% r/r. Dziś z kolei zostały opublikowane dane z rynku pracy, zgodnie z którymi wyhamowała nieco dynamika wzrostu wynagrodzeń oraz zatrudnienia. Przeciętne zatrudnienie w lipcu wzrosło o 3,5% r/r wobec oczekiwanych 3,6% r/r oraz wzrostu o 3,7% r/r w poprzednim miesiącu. Co prawda wzrost wynagrodzeń utrzymał się powyżej progu 7,0%, jednak wyniósł 7,2% r/r wobec konsensusu rynkowego zakładającego dalsze przyśpieszenie wzrostu wynagrodzeń do poziomu 7,6% r/r. Pomimo nieco niższych odczytów od oczekiwań, publikacje wskazują na mocny krajowy rynek pracy. To w otoczeniu nieco lepszego klimatu gospodarczego pozwala na dalszego odreagowanie ostatniej deprecjacji na PLN.



W dzisiejszym kalendarium warto zwrócić uwagę na dane inflacyjne z Kanady. Zgodnie z konsensusem rynkowym na lipcowym posiedzeniu Bank Kanady zdecydował się kontynuować zacieśnianie polityki monetarnej – główna stopa procentowa została podwyższona o 25 pb. Wówczas bank dał do zrozumienia, że widzi potrzebę dalszego wzrostu kosztu pieniądza, gdyż oczekuje, że inflacja jeszcze przyśpieszy, zanim powróci do środka docelowego zakresu wahań. W związku z powyższym warto monitorować czy przypuszczenia BoC się sprawdzą. Konsensus rynkowy zakłada, że inflacja CPI wyniesie w lipcu 2,5% r/r, a jej bazowy odpowiednik ukształtuje się na poziomie 1,3% r/r.



EUR/JPY



EUR/JPY wyhamował wzrosty w rejonie minimów lokalnych z maja. Lekka poprawa nastrojów na rynnach sprzyja odreagowaniu, co z technicznego punktu widzenia może doprowadzić notowania w okolice okrągłego poziomu 127,00 jenów za euro, gdzie znajdują się najbliższy opór oraz nastąpiłoby zrównanie się w stosunku 1:1 obecnej korekty wzrostowej z poprzednią korektą z poziomu 129,12 na 131,15 w całej fali spadkowej z poziomu 131,98. Strefa wsparcia znajduje się w rejonie 124,62/90.



USD/CAD

USD/CAD pozostaje w trendzie wzrostowym. Para utrzymuje się powyżej linii poprowadzonej po ostatnich minimach lokalnych oraz 50- i 100-okresowej średniej EMA w skali D1. Kluczowe dla dalszych losów tej pary będzie to czy uda się przełamać opór w postaci lokalnych szczytów z tego tygodnia przebiegających w rejonie 1,3170/75 i zbiegających się z 50% zniesienia całości impulsu spadkowego z okolic 1,3385. Przełamanie wspomnianych okolic otworzy drogę do wyższych poziomów cenowych (1,3290). Najbliższe wsparcie znajduje się w rejonie 1,3110/15.