Rynek ropy czeka na ruchy OPEC+

Po dynamicznych spadkach cen czarnego złota w pierwszym tygodniu września, od kilku dni na wykresie tego surowca można dopatrzyć się konsolidacji. To efekt dużej niepewności co do odbudowy popytu na ropę oraz dalszych działań największych jej producentów.

Na oczekiwania co do dalszych ruchów na notowaniach ropy naftowej mogą wpłynąć decyzje największych eksporterów surowca – już w czwartek kraje zrzeszone w OPEC+ będą dyskutować na temat sytuacji na rynkach paliw. Na początku sierpnia producenci ropy zdecydowali o zwiększeniu podaży czarnego złota, jednak ich najnowsze prognozy mogą spowodować, że ponownie ograniczą produkcję. Z prognoz wynika, że w 2021 r. globalny popyt na ropę będzie niższy od wcześniejszych oczekiwań o 1,1 mln baryłek dziennie. To efekt m.in. widma słabnącego popytu ze względu na odradzanie się pandemii koronawirusa oraz zwiększającej się podaży amerykańskiej ropy z łupków.