Rynek zamówień publicznych – przygotuj firmę na realizację zamówień publicznych i zdobądź kontrakty

Podmioty, które wygrały konkurs Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) „Zamówienia publiczne dostępne dla wszystkich”, stworzyły oferty kursów i doradztwa dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z ubiegania się o zamówienia publiczne. Cały czas istnieje możliwość skorzystania z tych usług.

Rynek zamówień publicznych w Polsce jest bardzo duży. Według danych Urzędu Zamówień Publicznych tylko w 2020 roku udzielono ponad 135 tys. zamówień publicznych o łącznej wartości 183,5 mld zł. 82% złożonych ofert pochodziło od wykonawców z sektora MŚP. Dodatkowo w 2020 roku polscy wykonawcy uzyskali 109 zamówień na rynkach państw, które są członkami Unii Europejskiej. To niewiele, patrząc na potencjał tego rynku i innych międzynarodowych zamówień publicznych.

Warto zaznaczyć, że w zeszłym roku weszła w życie nowelizacja ustawy „Prawo zamówień publicznych”, która upraszcza procedury przetargów, wprowadza bardziej precyzyjne zapisy oraz zwiększa ochronę wykonawców i podwykonawców. Pojawiły się również nowe elektroniczne narzędzia do ubiegania się o zamówienia publiczne. Dzięki temu łatwiej pokonać biurokratyczne przeszkody, jednak zmiany w prawodawstwie wymagają ponownego przeszkolenia przedsiębiorców. Odpowiedzią na te potrzeby są szkolenia i doradztwo dostępne w ramach działania finansowanego ze środków POWER „Zamówienia publiczne dostępne dla wszystkich”.

– Konkurs zorganizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój był przeznaczony dla podmiotów, które mają kompetencje, wizje i zasoby do tego, by stworzyć ofertę szkoleniową dla sektora MŚP z ubiegania się o zamówienia publiczne – powiedział XYZ z XYZ – warto, aby coraz więcej firm korzystało z rynku zamówień publicznych. Jednym z głównych celów polityki zakupowej państwa jest właśnie rozwój potencjału MŚP poprzez szersze otwarcie dla nich tego rynku.

Informacji o dostępnych zamówieniach publicznych firmy mogą szukać na stronie

https://ezamowienia.gov.pl/

oraz na platformie

https://platforma.eb2b.com.pl/open-auctions.html

Korzyści z udziału w projektach

Udział w projektach szkoleniowych przynosi wiele korzyści. W trakcie kursów przedsiębiorcy otrzymują ogromną wiedzę merytoryczną w zakresie: przygotowania i składania ofert przetargowych, weryfikacji spełnienia warunków zamówień publicznych, opracowania pisma i materiałów zgłoszeniowych, sporządzania wniosku o protokół z otwarcia ofert oraz weryfikacji dokumentów związanych z postępowaniem przed Krajową Izbą Odwoławczą. Oprócz omówienia zagadnień teoretycznych przedsiębiorcy mają możliwość przećwiczenia wypełniania wniosków oraz korzystania z narzędzi online. Większość projektów zakłada również możliwość indywidualnego doradztwa, dostosowanego do potrzeb konkretnej firmy. Ci, którzy już mają za sobą pierwsze kroki na rynku zamówień publicznych, poznają korzyści i ułatwienia wynikające z nowej ustawy.

Jednym z realizowanych w ramach działania projektów jest ten realizowany przez Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorców z województwa śląskiego, opolskiego i łódzkiego „Przyjazne zamówienia publiczne dla MŚP”. Eksperci z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień prowadzą szkolenia i doradztwo ukierunkowane na indywidualne potrzeby uczestników, zawierające praktyczne wskazówki na temat startowania w przetargach publicznych.

Trener i doradca w projekcie, Sławomir Król, pracujący na co dzień z firmami, obserwuje, że coraz więcej z nich przekonuje się, że jest to dobra droga do zdobycia nowych klientów i zleceń:

– Obecnie obowiązujące Prawo zamówień publicznych diametralnie zmienia postrzeganie zamówień publicznych w Polsce. Nowa ustawa, jak również nowe elektroniczne narzędzia sprawiają, że na zamówienia zaczynamy patrzeć jak na nową szansę na rozwój, w tym zdobycie nowych kontraktów. Kluczem do tego jest chęć zdobywania nowej wiedzy.

I dodaje: – Zazwyczaj udział w projekcie poprzedzony jest wieloma pytaniami, np. czy nie jest to kolejne szkolenie, które kończy się na przekazaniu teorii. Następnie pojawia się zaskoczenie, że szkolenie może wyglądać inaczej. W kolejnym etapie dochodzi do indywidualnego doradztwa poszkoleniowego w firmie. Na końcu ekspert przedstawia propozycję postępowań przetargowych, w których można wziąć udział. Ta praktyczna część projektu okazuje się tym, czego na rynku po prostu nie ma.

Z oferty skorzystało m.in. Przedsiębiorstwo Usługowo-Transportowe „MARKAN”, które dzięki zdobytej wiedzy wygrało przetargi na nowe zamówienia publiczne.

– Dzięki uczestnictwu w projekcie dowiedzieliśmy się, jak sporządzić ofertę, jak ją złożyć w postaci elektronicznej i na jakie elementy należy zwrócić uwagę, aby zwiększyć szanse na wygranie przetargu. Pomoc doradcy okazała się bezcenna, dwukrotnie wygraliśmy postępowanie przetargowe – mówi Marek Kłysz-Pirski z MARKAN.

Wśród realizowanych projektów są też takie, które skupiają się na konkretnych rodzajach zamówień – przykładowo projekt „Otwórz się na zamówienia publiczne”, realizowany przez Wielkopolską Grupę Prawniczą Kozłowski, Maźwa, Sendrowski i Wspólnicy, obejmuje szkolenia z ubiegania się o zamówienia publiczne uwzględniające specyfikę zamówień z zakresu usług dostaw i robót budowlanych oraz partnerstwa publiczno-prywatnego. Oferta obejmuje również przygotowanie firmy do wykorzystania instrumentów e-zamówień. Szkolenia są kierowane do MŚP z województwa dolnośląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego oraz zachodniopomorskiego.

W projekcie nadal prowadzona jest rekrutacja, pozostało ponad 300 wolnych miejsc.

– Moment udziału w projekcie miał dla mojej firmy kluczowe znaczenie. Możliwość ciągłego, nieograniczonego kontaktu z doradcami Wielkopolskiej Grupy Prawniczej daje nam poczucie pewności działań i przewagi nad konkurencją. Pracownicy oszczędzają bardzo dużo czasu, a zwrotnie otrzymujemy bardzo fachowe i profesjonale porady prawne. Dzięki pomocy prawnej wygraliśmy kilka przetargów – wspomina Przemysław Lewicki, Członek Zarządu LEMITOR Ochrona Środowiska Sp. z o.o. sp. k., jeden z uczestników projektu.

Podobny zakres usług dla przedsiębiorców został zaproponowany w projekcie „Akademia zamówień publicznych”, który jest skierowany do firm z województwa łódzkiego, opolskiego i śląskiego. Projekt realizowany jest przez Sarnowski Błażej Kancelaria Radcy Prawnego w partnerstwie z Kancelarią Adwokacką Anna Kubica oraz Wielkopolską Grupą Prawniczą Kozłowski, Maźwa, Sendrowski i Wspólnicy sp.k. Konsorcjum stojące za inicjatywą poza szkoleniami zapewnia także doradztwo prowadzone przez specjalistów z ponad 15-letnim doświadczeniem. Eksperci stawiają na praktykę. Oprócz omówienia zagadnień teoretycznych przedsiębiorcy mają możliwość przećwiczenia zdobytej wiedzy w praktyce.

Jedną z firm, która skorzystała z projektu, jest BIG Marcin Blus, Marek Grześkowiak spółka jawna. Przedstawiciel firmy tak opisuje korzyści z udziału w nim:

– Doradca pomógł w przygotowaniu pisma do zamawiającego, w którym wskazano i szczegółowo opisano wszystkie uchybienia, jakich dopuścił się zamawiający w toku prowadzonego postępowania. Dzięki temu oferta innego wykonawcy, która pierwotnie była najkorzystniejsza, została odrzucona i to oferta naszej firmy znalazła się na czele rankingu ofert. Działania doradcy oraz kancelarii pomogły nam uniknąć konieczności składania odwołania do KIO, co znacznie przyspieszyło proces udzielania zamówienia i pozwoliło nam na zaoszczędzenie sporych kosztów.

Ile przedsiębiorstw, tyle potrzeb, dlatego kolejny z beneficjentów proponuje trzy rodzaje tematów szkoleń oraz formułę doradczą dostosowaną do specyfiki branży. HRP Group Sp. z o.o. w projekcie „Przepis na Rozwój – zamówienia publiczne dostępne dla wszystkich” proponuje szkolenia i doradztwo poszkoleniowe w zakresie: ubiegania się o zamówienia publiczne, w tym tematykę PPP, przygotowania do wykorzystania instrumentów e-zamówień oraz aspektów prowadzenia działalności w związku z funkcjonowaniem na rynku zamówień publicznych.

Zagraniczne zamówienia publiczne

Polska jest członkiem wielu organizacji międzynarodowych, m.in. Banku Światowego, Sojuszu Północnoatlantyckiego, Organizacji Narodów Zjednoczonych czy Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Nasi przedsiębiorcy mogą brać udział w procedurach zamówień publicznych ogłaszanych przez te organizacje. To duży rynek, którego wartość szacuje się na ok. 50 mld dolarów rocznie. Chociaż procedury przetargowe organizacji międzynarodowych nie są bardziej skomplikowane od polskiej Ustawy PZP, to wymagają szczegółowej wiedzy na ich temat, znajomości języków obcych i zdolności do współpracy w ramach międzynarodowych konsorcjów przetargowych. Udział w procedurze powinna poprzedzić dokładna analiza możliwości biznesowych firmy. Warto zainteresować się zamówieniami, nie tylko z uwagi na wartość tego rynku, ale przede wszystkim z uwagi na fakt, że ewentualny sukces przyspieszy umiędzynarodowienie przedsiębiorstwa, a dzięki temu otworzą się nowe perspektywy rozwoju biznesu.

W gronie laureatów konkursu pojawił się również projekt skupiający się na zamówieniach międzynarodowych.

„Zagraniczne zamówienia publiczne w Twojej firmie” to inicjatywa skierowana do firm, które chcą brać udział w przetargach organizowanych poza granicą naszego kraju oraz w organizacjach takich jak NATO oraz ONZ. Kursy prowadzone są przez wybitnych trenerów, mających ogromną wiedzę praktyczną. Eksperci przedstawiają zagadnienia związane z zagranicznymi rynkami zamówień publicznych oraz przybliżają panujące na nich zasady. W ramach dofinansowania każda firma może skorzystać z doradztwa prawnego świadczonego przez radców prawnych i wspólników renomowanej poznańskiej kancelarii prawnej, posiadającej wieloletnie doświadczenie na rynku zamówień publicznych.

– Cieszymy się, że szkolenia dotyczą ubiegania się o zamówienia publiczne zarówno w Polsce, jak również na międzynarodowym rynku. Przedsiębiorcom potrzebna jest praktyczna wiedza w tym zakresie oraz wsparcie wykwalifikowanych doradców, którzy w razie potrzeby posłużą poradą prawną lub pomogą w zagadnieniach formalnych – powiedziała Monika Łyk, zastępca dyrektora departamentu rozwoju kadr w przedsiębiorstwa PARP.

Rynek krajowy Tytuł projektu: „Przepis na Rozwój - zamówienia publiczne dostępne dla wszystkich” Nazwa beneficjenta: HRP Group Sp. z o.o. https://hrp.com.pl/projekty/przepis-na-rozwoj-zamowienia-publiczne-dostepne-dla-wszystkich/ Tytuł projektu: „Otwórz się na zamówienia publiczne” Nazwa beneficjenta: Wielkopolska Grupa Prawnicza Kozłowski, Maźwa, Sendrowski i Wspólnicy sp.k. https://pzp.wgpr.pl/ Projekty: „Przyjazne Zamówienia Publiczne dla MŚP” „Nowe prawo zamówień publicznych – nowa szansa dla MŚP” „PZP - drzwi otwarte dla MŚP” Nazwa beneficjenta: Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego https://www.oditk.eu/pzp Tytuł projektu: „Akademia zamówień publicznych” Nazwa beneficjenta: Sarnowski Błażej Kancelaria Radcy Prawnego w partnerstwie z Kancelarią Adwokacką Anna Kubica oraz Wielkopolską Grupą Prawniczą Kozłowski, Maźwa, Sendrowski i Wspólnicy sp.k. https://www.akademiazp.pl/ Tytuł projektu: „Zamówienia publiczne dla MMSP z województwa małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego” Nazwa beneficjenta: Polski Instytut Rozwoju Sp. z o.o. spółka komandytowa https://www.szkoleniapzp.pl/

Rynek zagraniczny Tytuł projektu „Zagraniczne zamówienia publiczne w Twojej firmie” Nazwa beneficjenta: Wielkopolska Grupa Prawnicza http://zzp.wgpr.pl/