Dow Jones rósł na zamknięciu o 2,0 proc. S&P500, który stracił w ubiegłym tygodniu 3,0 proc., zyskał w poniedziałek 1,9 proc. Nasdaq, po zniżce przez poprzednie pięć sesji o 3,8 proc., zwyżkował o 1,6 proc.

Na amerykańskich rynkach akcji rządził w poniedziałek popyt. Wywołały go przede wszystkim niskie ceny akcji. Przez poprzednie pięć sesji Dow Jones stracił prawie 3 proc. i był to już jego ósmy spadkowy tydzień z rzędu. Poprzednia tak długa przecena zdarzyła się 99 lat temu. S&P500 zaliczył siódmy z rzędu spadkowy tydzień i do tego w trakcie piątkowej sesji znalazł się w obszarze „rynku niedźwiedzia”, co oznacza zniżkę wartości o 20 proc. od ostatniego szczytu. Zmobilizowało to popyt, który utrzymywał inicjatywę również w poniedziałek. Wśród pozostałych wydarzeń, które miały zachęcać inwestorów do kupowania akcji wskazywano także wypowiedź prezydenta Joe Bidena sugerującą możliwość redukcji ceł na import z Chin, wprowadzonych za prezydentury poprzednika. Wzrostowy impuls rynkowi akcji miał przekazać także JP Morgan Chase. Największy amerykański bank znacząco podwyższył prognozę tegorocznego dochodu odsetkowego, a prezes Jamie Dimon mówił o sile amerykańskiej gospodarki i możliwości „rozejścia się chmur burzowych” unoszących się nad nią. Rynkom akcji mogło pomagać także osłabienie dolara wiązane z sygnałami wskazującymi na gotowość Europejskiego Banku Centralnego do podwyższania stóp procentowych od lipca. W USA z kolei „gołębi” sygnał nadszedł od szefa Fed w Bostonie, który mówił o potrzebie zrobienia pauzy w podwyżkach stóp we wrześniu.