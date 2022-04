Rynki czekają już na przyszłotygodniowy Fed

Chiny restrykcyjnie przestrzegają jednak polityki zero-covid, co wiąże się z dalszym zamykaniem miast i hamowaniem koniunktury. To z rynkowego punktu widzenia jest jednym z kluczowych zagrożeń. Obok spowolnienia tempa wzrostu sporym zagrożeniem są ponowne niedobory w łańcuchach dostaw, które jeszcze mocniej podbijać mogą inflację. To z kolei będzie skłaniać do szybszej normalizacji polityki monetarnej. Opublikowane wczoraj po zamknięciu sesji na Wall Street wyniki miały mieszany wydźwięk. Amazon rozczarował wczoraj rezultatami za I kw. Pozytywnie zaskoczył natomiast Apple oraz Intel. Rynek obawia się jednak o dalsze perspektywy gigantów technologicznych. W przypadku Amazona e-commerce spada nieco na drugi plan, a najmocniej rosną przychody z reklam oraz usług subskrypcyjnych.

Ogólny wydźwięk sezonu wyników pozostaje pozytywny, co wspiera odbicie na rynku akcyjnym. Do trwałego powrotu na wyższe poziomy potrzebna jednak nieco więcej. W przyszłym tygodniu czeka nas przesądzona podwyżka stóp przez Fed. Powell w ubiegłym tygodniu Powell potwierdził, że będzie to nie 25, a 50 punktów bazowych. Bardziej jastrzębio nastawieni przedstawiciele FOMC sugerowali aż 75. Rekordowa i przyspieszjąca inflacja skłania to bardziej zdecydowanych działań. Pytanie czy one nie wystraszą inwestorów na Wall Street. Dodatkowo ponownie głośniej się mówi o embargu na rosyjską ropę. Choć z rynkowego punktu widzenia wojna w Ukrainie spadła ostatnio na drugi plan, to ryzyka z nią związane pozostają istotne.

Na rynku walutowym obserwujemy szeroki odwrót do dolara, który traci wobec całego grona G10. Najmocniej wobec korony norweskiej, którą wspiera drożejąca ropa. Dobrze też wygląda po nieoczekiwanej podwyżce stóp przez Riksbank wczoraj korona szwedzka, a notowania EURSEKa spadają do 10.30. Eurodolar odbija natomiast od 1.05. Cofnięcie amerykańskiej waluty jest szansa dla złotego, który odrabia straty, a EURPLN spada poniżej 4.70. Na rynku surowcowym obserwowane jest odbicie. Notowania WTI wracają powyżej 106 USD za baryłkę, a złoto dobija do 1915 USD za uncję.