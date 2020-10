Rynki nie są gotowe na lockdown

Początek tygodnia przyniósł bardzo silne wzrosty na rynkach zagranicznych, głównie ciągnięte przez spółki technologiczne. W innych obszarach rynku jednak też dominował optymizm. Tymczasem Holandia jest kolejnym krajem, który nakłada ograniczenia, a premier straszy, że może skończyć się pełnym lockdownem.

Od maja rynki żyją w przeświadczeniu, że kolejnego lockdownu nie będzie. Powód jest prosty – nikogo na to nie stać. Koszty ekonomiczne kilkutygodniowego lockdownu były gigantyczne i tak czy owak doprowadziły do ogromnego skoku zadłużenia w krajach rozwiniętych, które mogły sobie pozwolić na hojne programy ratunkowo-stymulacyjne. Dlatego też inwestorzy ignorowali kolejne dane pokazujące wzrost liczby zainfekowanych osób, najpierw w USA, następnie w Europie. W USA sytuacja uległa pewnej stabilizacji, a do tego proces decyzyjny utrudniony jest przez kampanię wyborczą. W Europie jednak przez dłuższy czas uważano, że pandemia jest pod kontrolą (faktycznie w wielu krajach liczba nowych dziennych przypadków drastycznie spadła), jednak ostatnio (wraz z nadejściem jesieni i powrotem szkół) druga fala bardzo przybrała na sile. Najpierw drobne ograniczenia wprowadzili Hiszpanie i Francuzi. W ostatnich dniach na częściowy lockdown zdecydowali się Czesi, a wczoraj w ich ślady poszli Holendrzy. Przy czym ograniczenia w Holandii są jak dotąd najbardziej poważne. Przede wszystkim kompletnie zamknięte zostaną bary i restauracje, zabroniono sprzedaży alkoholu po godzinie 20:00, ograniczone będą też odwiedziny w domach. To nie są jeszcze ograniczenia, które sparaliżują gospodarkę, jednak z pewnością odcisną się na aktywności. Nie ma wątpliwości, że takie ograniczenia w dużej części Unii trwające przez kilka tygodni skutecznie przetrąciłyby ożywienie, które i tak zaczęło dostawać zadyszki. Warto zwrócić uwagę na motywację tych ograniczeń – premier Holandii jasno zaznaczył, że nie chodzi jedynie o niedopuszczanie do zachorowań, ale o przeciążony już system ochrony zdrowia. Tymczasem rynki są nadal bardzo wysoko – pomimo wrześniowej korekty po ostatnich wzrostach główne europejskie indeksy są najczęściej w zasięgu kilku procent od osiągniętych po marcu maksimów a jednocześnie bardzo daleko od pandemicznych minimów. Wydaje się to być istotnym ryzykiem.