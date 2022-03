Rynki ponownie szacują siły

Dziś na rynkach ponownie kontrolę próbują przejąć sprzedający, sesja do tej pory studzi euforyczne nastroje. Ciężko jednak określić czy to wyłącznie przerwa „na złapanie oddechu” dla byków czy jednak do części inwestorów zaczęły docierać niepokojące sygnały płynące z gospodarki. Na ile rynkom wystarczy paliwa tak potrzebnego do wzrostów?

Dzisiejszy dzień nie przyniósł istotnych zmian w konflikcie na Ukrainie. Rozmowy prezydenta Francji Macrona z Putinem ponownie nie przyniosły żadnych rezultatów. Rosja przegrupowuje siły, szykując się prawdopodobnie do lepiej zorganizowanej logistycznie i strategicznie ofensywy. Rzecznik Kremla, Dmitrij Pieskow miał okazję wczoraj udzielać wywiadu jednej z amerykańskich stacji. Podczas wywiadu Pieskow kontynuował propagandową linię Kremla, obarczając Zachód i Ukrainę winą za wywołaną wojnę. Minister nie wykluczył jednocześnie decyzji użycia broni jądrowej przez Putina i generalicję, w sytuacji gdy dojdzie do zagrożenia bezpieczeństwa Rosji. W dalszym ciągu nie doszło jednak do zapowiadanego przez ukraiński wywiad ataku wojsk białoruskich, co w pewien sposób równoważy wczorajszą wypowiedź Pieskowa. Jednocześnie pojawiły się informacje, wedle których Putin miałby wyrazić chęć wzięcia udziału w szczycie G20, co może wskazywać, że Rosja nie chce zupełnie odizolować się od cywilizowanego świata i może podejmować próby „powrotu” do dyplomacji. Propozycję wydalenia ze szczytu Rosji i zastąpienia jej polską delegacją zbojkotowały Chiny.