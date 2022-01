Rynki w cieniu spółek technologicznych

Globalne rynki akcji mają za sobą kolejny tydzień podyktowany przez słabość Wall Street, z akcentem na dalszą przecenę amerykańskiego sektora technologicznego. W ostatnim tygodniu Nasdaq Composite spadł o 7,6 procent przy stracie DJIA o 4,6 procent i cofnięciu S&P500 o 5,7 procent.

Co ważne, rynki amerykańskie przegrywały z podażą mimo prób odbicia, potwierdzając swoją słabość. W przypadku Nasdaqa Composite cofnięcie od szczytu hossy sięgnęło 14 procent i – co ważniejsze – zaprzeczyło nadziejom, iż 10-procentowa korekta była okazją do zakupów. Inaczej mówiąc model kupowania dołków i korekt przynosi teraz straty.