Rynki wstrzymują oddech przed decyzją FED

Choć FED sygnalizował podwyżkę o 50pb, rynki wobec odczytu rekordowej od 1981 roku inflacji oczekują 75pb na dzisiejszym posiedzeniu. Czy FED nie pozostawi dziś kupującym złudzeń? A może przeciwnie, bankierzy będą stwarzać pozory kontrolowanej sytuacji i pozytywnie zaskoczą wyprzedany rynek gołębią narracją? Czego możemy spodziewać się w kolejnych godzinach?

fot. Bloomberg

Dziś poznaliśmy kolejny, słaby odczyt danych o spadku sprzedaży detalicznej w USA. Analitycy spodziewali się skromnego wzrostu o 0,1% tymczasem odczyt wskazał spadek o 0,3%. Z kolei sprzedaż bez danych z rynku motoryzacyjnego wzrosła o 0,5% przy oczekiwaniach na poziomie 0,7%. Choć FED prawdopodobnie podjął już decyzję w sprawie podwyżki, której dzisiejsze dane nie zmienią z pewnością komplikują one sprawę. Obawy wokół negatywnego PKB w II kwartale i potwierdzeniu recesji wzrosły. W ujęciu rocznym sprzedaż detaliczna wzrosła o 8,1% jednak przy inflacji 8,6% obserwujemy spadek konsumpcji realnej.

Jastrzębi FED w połączeniu z alarmującymi danymi z gospodarki może stworzyć prawdziwą mieszankę wybuchową i pogłębić kryzys. Z kolei inflacja wymaga zdecydowanych działań przez co bankierzy znaleźli się między młotem a kowadłem, czego przyczyną jest potężna dystrybucja i rekordowy dodruk pieniądza zapoczątkowany w czasie pandemii. Choć oczekiwania rynku są jastrzębie FED może zaskoczyć rynki gołębią narracją i podwyżką o 50 pb. To mogłoby stworzyć pozory, że Rezerwa Federalna kontroluje sytuację w gospodarce i chce być przewidywalna. Warto wspomnieć, że wg. danych za 2021 blisko 80% obywateli USA posiada jakąś formę kredytu, a w latach 2020 i 2021 przez rekordowo niskie stopy rosły liczby wniosków kredytowych zatem decyzja FED ma również charakter polityczny. Wielu obywateli Stanów Zjednoczonych inwestuje na giełdzie przez co spadki indeksów giełdowych mają dużo bardziej polityczny wymiar niż np. w przypadku Polski czy Europy ze względu na powszechną ‘kulturę inwestowania’. To wszystko sprawia, że w kontekście jesiennych wyborów midterms FED jest dosłownie ‘pod ścianą’, można zaryzykować opinię że nie ma obecnie optymalnego wyjścia.

Spółki operujące na rynku paliwowym jak Chevron i Exxon Mobil są dziś pod presją sprzedających w obliczu prognozowanego spadku popytu na ropę w recesji i wzrostu zapasów surowca w USA. Odbija z kolei branża technologiczna, zyskują walory Tesli, Apple i Google, któremu udało się uniknąć spadków poniżej 2000 USD. Rosną też Intel i AMD. Obserwujemy też odbicie wśród spółek branży blockchain, notowania Coinbase i Microstrategy rosną o ponad 5% w obliczu powstrzymania spadków Bitcoina w okolicach 20 000 USD. Wśród polskich spółek zyskały dziś notowania PEKAO, spółka podjęła decyzję o wypłacie 4,3 PLN dywidendy za akcję. Słabo radziły sobie notowania KGHM w obliczu pożaru w jednej z największych głębinowych kopalń miedzi ‘Rudna’ jednak akcje odbiły w końcówce sesji wraz z WIG20. Z kolei fundusz hedgingowy Insignis ujawnił się ze zwiększeniem krótkiej pozycji na akcjach Giełdy Papierów Wartościowych, która obecnie wynosi ok 0,5%. W przeszłości fundusz shortował m.in walory Aliora czy GetBacku.

Poprzednie decyzje FED i konferencje zawsze wprowadzały na do amerykańskich indeksów wysoką zmienność, nie brakowało emocji, fałszywych wybić oraz szalonych rajdów kupujących. Niebawem poznamy reakcje rynków na wyczekiwany komunikat, który może rzucić światło na stanowisko bankierów i stanowić o kondycji indeksów w drugiej części roku. Aktualnie NASDAQ zyskuje blisko 1,5%. Nieźle radzi sobie również S&P500, który dokłada 0,9% i Dow Jones, który rośnie o prawie 0,6%. Byki wróciły dziś w końcu na europejskie indeksy. DAX wzrósł o ponad 1,7%, a FTSE dodał 1,4%. Ponownie fatalnie na tle zagranicznych ‘blue chipów’ radził sobie WIG20, który zyskał dziś zaledwie 0,2%. Indeksowi udało się jednak przełamać spadki w końcówce sesji i wrócić powyżej 1700 punktów.

Inwestorzy w USA mogą chcieć wyjść z długich pozycji tuż przed decyzją FED także spadki tuż przed konferencją wciąż ‘są na stole’. Decyzje FOMC poznamy o 20:00 polskiego czasu, konferencja z udziałem J.Powella zaczyna się o 20:30.