Rynkowi obligacji grozi paraliż

Wygląda na to, że od 1 lipca skłonność inwestorów do obejmowania nowych emisji obligacji może znacząco się obniżyć.

A to dlatego, że od tego dnia rejestrację emisji przejmie KDPW, który prawdopodobnie nie będzie w stanie robić tego tak płynnie jak banki czy domy maklerskie. Na czym polega problem? Obecnie banki i domy maklerskie, które mają uprawnienia do prowadzenia rejestrów emisji obligacji, mogą zrobić to w dniu przeprowadzenia emisji. Z treści stanowiska przygotowanego przez DM NWAI na podstawie spotkania z przedstawicielami Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych wynika, że KDPW nie będzie zdolny do przeprowadzenia procedury rejestracji równie sprawnie, a okres oczekiwania może sięgnąć nawet kilku tygodni. Dla inwestorów instytucjonalnych taka przerwa może być niedopuszczalna — obligacje to nie to samo co prawa do nich (a niezarejestrowane obligacje stają się tylko roszczeniem do obligacji). Tymczasem 1 lipca wchodzi w życie szereg przepisów o wzmocnieniu nadzoru, w tym także zapis o obligatoryjnej rejestracji obligacji w KDPW. Luka w przepisach przywracająca możliwość rejestracji w niezależnych instytucjach ma zostać uzupełniona w nowelizacji ustawy o ofercie publicznej, ale ta nie wyszła nawet z rządu, choć pierwsze projekty powstały w listopadzie 2018 r. Zresztą DM NWAI powątpiewa, aby inwestorzy profesjonalni byli faktycznie skłonni do podpisania niezbędnych umów z każdym z oferujących z osobna.