eToro planuje wejście na giełdę przez fuzję ze „spółką w ciemno” firmowaną przez znaną inwestorkę Betsy Cohen, dowiedział się nieoficjalnie Bloomberg.

Fuzja internetowej platformy inwestycyjnej z FinTech Acquisition Corp. V wyceni połączone spółki na ok. 10 mld USD, twierdzą źródła agencji. Wcześniej eToro i FInTech chcą pozyskać jeszcze 650 mln USD kapitału aby wesprzeć transakcję, która może zostać ogłoszona nawet już we wtorek.

eToro ma ok. 20 mln zarejestrowanych użytkowników w kilkunastu krajach. Działa od 2007 roku, a do USA weszło w 2018 roku. Oferuje możliwość inwestowania bez prowizji. W przeciwieństwie do Robinhood Markets i innych podobnych amerykańskich firm nie zarabia na sprzedawaniu danych o zleceniach funduszom hedgingowym, ale na różnicy miedzy cenami za które kupuje aktywa i za które nabywają je użytkownicy.