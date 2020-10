Ryzyko lockdownu ciąży indeksom

Choć w wczorajsza sesja na Wall Street zakończyła się na blisko 0.5% plusie, co zawdzięczamy utrzymującym się nadziejom na porozumienie fiskalne w Stanach Zjednoczonych przez wyborami prezydenckimi zaplanowanymi za dwa tygodnie, to jednak początek środowego handlu i obawy o rozwój pandemii przynoszą dalszą przecenę na Starym Kontynencie.

Niemiecki Dax spada poniżej 12600 pkt. O ile sytuację w USA stabilizują nadzieje na wprowadzenie do gospodarki kolejnych 2 bln USD, Republikanie chcą pakietu w wysokości 1.8 bln USD, podczas gdy Demokraci 2.2, to europejskim indeksom bardziej zagraża perspektywa stopniowego przywracania lockdownu. W USA gorzej wczoraj zaprezentował się spółki technologiczne po tym jak Netflix rozczarował wynikami za III kw. Dodatkowo amerykański Departament Stanu złożył wniosek przeciw Google o nadużywanie pozycji monopolistycznej. W centrum uwagi rynków znajdować będzie się dziś dalszy rozwój negocjacji dotyczących pakietu fiskalnego w USA, który w przypadku finalizacji mógłby tylko chwilowo poprawić sentyment. Ten w największym stopniu uzależniony jest do rozwoju pandemii i odpowiedzi poszczególnych krajów na zagrożenia z tym wynikające.

Na rynku walutowym mimo nienajlepszych nastrojów dolar pozostaje w defensywie, a kurs EURUSD wychodzi powyżej 1.1850. O ile nadzieje na pakiet fiskalny w USA mogły kanałem odpływu kapitału od bezpiecznych przystani osłabiać notowania amerykańskiej waluty, to jednak obecnie nie ma już zbyt wielu argumentów przemawiających za dalszym wzrostem notowań głównej pary walutowej. Ryzyko wprowadzania bowiem silniejszych obostrzeń, negatywnie oddziałujących na poziom aktywności, bardziej leży po europejskiej stronie niż za oceanem. Dobrze dziś wyglądają waluty antypodów. Wśród walut surowcowych najlepiej wygląda korona norweska, co również jest zaskoczeniem uwzględniając ryzyka w dół dla aktywności w Europie. Dzięki słabości amerykańskiej waluty notowania GBPUSD wychodzą powyżej 1.30. Funta mogą również wspierać małe ustępstwa ze strony Unii względem Wielkiej Brytanii i możliwość wznowienia rozmów handlowych. Nad wyraz stabilne pozostają notowania ropy naftowej, które w przypadku odmiany WTI stabilizują się powyżej 41 USD za baryłkę. O ile nadzieja na impuls fiskalny w Stanach Zjednoczonych mogą stabilizować ceny czarnego złota, bowiem dodatkowe środki zwiększyłyby popyt, to jednak rozprzestrzenianie się pandemii w skali globalnej i ryzyka związane z tłumieniem aktywności gospodarczej wydają się mieć większe znaczenie i generują obecnie ryzyka w dół dla notowań ropy naftowej.

