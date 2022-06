Ryzyko niewypłacalności Turcji wyceniane najwyżej od blisko dwóch dekad

Agencja podaje w poniedziałek, że swapy na zwłokę w spłacie zadłużenia przez turecki rząd w ciągu kolejnych pięciu lat wzrosły do 841 punktów bazowych. W rezultacie CDS przekroczyły poziom osiągnięty podczas globalnego kryzysu finansowego w 2008 r. i dobiły do pułapu z 2003 r., kiedy to Recep Tayyip Erdogan objął fotel prezydenta kraju.

Wzrost kosztów ubezpieczenia pociągnął za sobą zwyżkę rentowności obligacji. W przypadku benchmarkowych 10-latek dolarowych wspięła się ona na rekordowy poziom 10,6 proc.

Podczas gdy inflacja w maju 2022 r. osiągnęła poziom 73,5 proc. w ujęciu rocznym, rosnąc 12-ty miesiąc z rzędu i będąc najwyższą od października 1998 r., turecka lira w tym roku przeceniana jest o 23 proc., będąc najgorszą walutą spośród rynków wschodzących.