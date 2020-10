Rząd: 250 mln zł dodatkowego wsparcia dla gmin, w których funkcjonowały PGR-y

250 mln złotych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 trafi do gmin, w których funkcjonowały niegdyś państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej - przewiduje projekt uchwały Rady Ministrów. Pieniądze na rachunki samorządów mają jeszcze trafić w grudniu 2020 r. Celem jest wsparcie inwestycji lokalnych.

Program pomocy dla miejscowości, w których były PGR-y, zapowiedział w połowie września premier Mateusz Morawiecki podczas III Ogólnopolskiego Święta "Wdzięczni polskiej wsi" w Bralinie. "Jeszcze w tym roku ruszymy z programem wsparcia dla miejscowości popegeerowskich. To jest ważne, aby wyrównać szanse tych, którzy zostali tak boleśnie dotknięci niesprawiedliwością polskiej transformacji" - zapowiedział szef rządu.



We poniedziałek został opublikowany projekt uchwały Rady Ministrów w tej sprawie, za którego opracowanie odpowiedzialny był sekretarz stanu w MSWiA Paweł Szefernaker. Zgodnie z propozycją do gmin, na których funkcjonowały PGR-y, skierowane zostanie dodatkowe wsparcie finansowe w wysokości 250 mln zł. Źródłem finansowania ma być Fundusz Przeciwdziałania COVID-19. Projekt swym zasięgiem obejmuje ok. 600 gmin.



W ocenie skutków regulacji czytamy, że pieniądze, za pośrednictwem wojewodów, mają trafić na rachunki samorządów najpóźniej w grudniu 2020 r. Zostaną one przeznaczone na konkretne inwestycje proponowane przez samorządy.



Każda gmina będzie mogła złożyć maksymalnie trzy wnioski o wsparcie maksymalnie trzech inwestycji. Wartość jednej inwestycji nie może być mniejsza niż 50 tys. zł ani większa niż 5 mln zł. Również łączna wartość inwestycji, w przypadku złożenia przez gminę więcej niż jednego wniosku, nie może przekroczyć 5 mln złotych.



W uzasadnieniu do projektu wyjaśniono, że wsparcie w szczególności obejmować będzie m.in. rozbudowę infrastruktury kanalizacyjnej czy drogowej, budowę centrów umożliwiających integrację i aktywizację mieszkańców czy termomodernizację budynków. Pieniądze mogą też być przeznaczone na finansowanie zadań rewitalizacji oraz na przedsięwzięcia niskoemisyjne.



"Po likwidacji PGR-ów mieszkańcy miejscowości, w których funkcjonowały te podmioty, najczęściej doświadczyli strukturalnego bezrobocia, które miało kluczowy wpływ na ich negatywną sytuację społeczną. Wieloletnie zaniedbania i brak odpowiedniej interwencji państwa pogłębiły degradację ekonomiczną tych obszarów. Tym boleśniej będzie odczuwalny dla mieszkańców tych terenów - będący skutkiem epidemii Covid-19 - spadek produktu krajowego brutto" - zauważono w uzasadnieniu do projektu.



Autorzy projektu liczą, że propozycja przyczyni się m.in. do przeciwdziałania nierównościom społecznym, budowy infrastruktury społecznej, a także poprawy życia mieszkańców.



Projekt uchwały, który przewiduje wsparcie dla popegeerowskich miejscowości, został opublikowany 29 lat po uchwaleniu ustawy, na mocy której PGR-y zostały zlikwidowane.