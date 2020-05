Wicepremier Pablo Iglesias ogłosił, że rząd zatwierdził 462 EUR (2065 zł) miesięcznie dochodu minimalnego dla najbiedniejszych Hiszpanów w programie, którego beneficjentami może być 2,5 mln osób, pisze Reuters.

Zatwierdzenie dekretu oznacza, że rząd będzie wypłacał comiesięczne stypendium i zwiększy dotychczasowe dochody osobom, które mają je niższe od wskazanego minimum.

Dochód minimalny może wzrosnąć w ramach rodziny do maksymalnie 1015 EUR (4515 zł) miesięcznie. Szacuje się, że program wsparcia obejmie ok. 850 tys. gospodarstw domowych w Hiszpanii. Będzie kosztować państwo ok. 3 mld EUR rocznie.